Впоследствии стало известно, что власти готовятся забрать у Гарварда еще один миллиард долларов. В ответ 21 апреля Гарвардский университет подал иск в федеральный суд против администрации президента, передает 24 Канал со ссылкой на The Harvard Crimson.

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Позиция Гарварда

Гарвард обвинил Белый дом в том, что тот безосновательно сократил финансирование его исследований. Там отмечают, что таким образом команда Трампа хотела наказать учебное заведение за то, что он защищает свои конституционные права.

Юристы университета отметили, что перед Гарвардом поставили ультиматум: либо согласиться, чтобы правительство управляло учебным заведением, или "распрощаться" с возможностью осуществлять научные открытия.

Отметим, что власти требовали от университета ограничить влияние активистов, создать независимую комиссию для проверки факультетов, нанимать преподавателей и студентов исключительно по заслугам, без учета расы, цвета кожи или национальности и сообщать о нарушениях со стороны иностранных студентов.

После того, как Гарвард отказался пойти на уступки, администрация отобрала у него 2,2 миллиарда долларов финансирования. Теперь, по данным The Wall Street Journal, правительство планирует лишить университет еще 1 миллиарда финансирования, которые ранее выделили на исследования в сфере здравоохранения. СМИ отмечает, что эти средства администрация Трампа хочет забрать из-за того, что Гарвард обнародовал ранее предоставленный ею длинный список требований. Белый дом был шокирован, ведь считал это конфеденциальной информацией.

В Гарварде же говорят, что не было никакой договоренности о конфиденциальности.