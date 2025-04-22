Система ECAS обеспечивает полное ведение иммиграционных дел – от начала до завершения, сохраняя все связанные документы в электронном виде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Популярность Илона Маска резко упала: большинство американцев относится к нему негативно

Что известно об очередном скандале с департаментом Маска

По данным издания, в прошлую пятницу около шести представителей DOGE, которые сейчас работают в Министерстве юстиции, получили согласие руководства на доступ к этой закрытой системе.

"Система ECAS используется для хранения записей об иммигрантах, которые взаимодействовали с иммиграционной системой США, с указанием их имен, адресов, предыдущих показаний в иммиграционном суде и любой истории взаимодействия с правоохранительными органами, среди прочего", – объясняет издание.

Однако официальный представитель Минюста отказался комментировать ситуацию. Непонятным остается и то, был ли такой доступ фактически реализован, а также какая именно цель стоит за этим шагом.

Обеспокоенность по этому поводу уже выразила старший юрист Национального иммиграционного правового центра Линн Дамиано Пирсон. Она предостерегает, что подобные действия могут нарушить право на приватность не только иммигрантов, но и граждан США, ведь система ECAS создана для ограниченного круга пользователей – самих заявителей или их уполномоченных представителей.

Напомним, Департамент эффективности правительства США (DOGE), под руководством Илона Маска, обвинили в причастности к утечке данных в пользу России из-за попытки взлома базы данных с российского IP.

После получения DOGE неограниченного доступа к конфиденциальной информации, работники Национальный совет США по трудовым отношениям заметили попытку подключения с IP-адреса в России, о чем было сообщено Конгресс США.