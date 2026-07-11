Польша неожиданно выступила против вступления Украины в ЕС: что стоит за резолюцией

Сегодня, 11 июля, в оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) заявили, что они внесут в Сейм резолюцию с призывом заблокировать евроинтеграцию Украины из-за якобы "прославления" исполнителей преступлений на Волыни. Это может быть следствием противостояния между двумя польскими политиками из этой партии.

Именно Ярослав Качиньский и Кароль Навроцкий борются за лидерство. Об этом "24 Каналу" рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что это негативно сказывается на украинско-польских отношениях.

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Политолог пояснил, что ранее подобное происходило и в Венгрии – парламент принял решение, что ни при каких обстоятельствах нельзя поддерживать евроинтеграцию Украины. Однако затем сменилась власть и изменилась позиция (сейчас мы видим, что Венгрия поддержала открытие кластеров)

Поэтому то, что мы видим со стороны PiS, то есть эту резолюцию, – это продолжение заявления Ярослава Качиньского, лидера соответствующей партии, который ранее озвучивал подобную инициативу. Но эта инициатива не продиктована какой-то ненавистью к Украине. Внутри самой партии "Право и справедливость" идет очень серьезная борьба между поколениями. Именно здесь возникает вопрос, кто поведет партию вперед,

– сказал он.

Кароль Навроцкий, когда его выдвигали в президенты от PiS, не был членом партии. Поскольку он победил и сейчас его рейтинг доверия растет (мы видели эти показатели – почти 55%), предпринимаются попытки сместить Ярослава Качиньского.

И Качиньский сейчас, на той волне, которую начал Навроцкий, пытается ее перехватить и в таком "украинотоксичном" аспекте как раз с помощью этих инициатив пытается показать, что он не менее решителен и может проводить жесткую политику.

Чаленко о резолюции Польши: смотрите видео

"Я, по крайней мере, рад, что наша реакция здесь максимально хладнокровна. Мы понимали, что 11 июля будет для нас сложным днем. Мы помним и прогнозы главы ГУР Кирилла Буданова по этому поводу", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас между Украиной и Польшей предпринимаются шаги по урегулированию ситуации. Вероятно, период относительной стабилизации отношений между странами продлится до тех пор, пока Польша окончательно не погрузится в парламентскую кампанию, выборы в рамках которой состоятся осенью следующего года.