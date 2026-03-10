Парламент Венгрии поддержал резолюцию против вступления Украины в ЕС

Венгерский парламент принял резолюцию, в которой выступил против членства Украины в Европейском союзе. Речь идет также о несогласии с дальнейшей вооруженной поддержкой Киева за счет государств ЕС.

Решение поддержало большинство парламентариев. Об этом говорится в сообщении венгерского телеканала ATV.

Что известно о резолюции?

Национальная ассамблея Венгрии приняла резолюцию, которая категорически выступает против вступления Украины в Европейский Союз. За документ проголосовали 142 депутата, 28 выступили против, еще 4 воздержались. В резолюции утверждается, что Украина не соответствует критериям членства из-за продолжающейся войны, поэтому правительство должно отказаться от поддержки начала переговоров о ее вступлении в ЕС.

Кроме того, парламент призывает власти не предоставлять Украине финансовую помощь или вооружение, а также блокировать любое перенаправление европейских фондов, предназначенных для Венгрии, на нужды Киева.

Авторы документа прогнозируют, что доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может достичь более 360 миллиардов евро, частично за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий для венгерских фермеров.

Заметьте! Они также оценивают расходы на план восстановления Украины как такие, что лягут на каждую венгерскую семью бременем примерно в 3,6 тысяч евро.

Резолюция поддерживает инициативу правительства провести национальный опрос относительно дальнейшего финансирования Украины и призывает принять все меры, чтобы предотвратить продолжение политики ЕС в поддержку Киева в войне и избежать так называемого "втягивания Венгрии и всего Союза в российско-украинский конфликт".

