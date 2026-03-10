Рішення підтримала більшість парламентарів. Про це йдеться у повідомленні угорського телеканалу ATV.

Що відомо про резолюцію?

Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію, яка категорично виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За документ проголосували 142 депутати, 28 виступили проти, ще 4 утрималися. У резолюції стверджується, що Україна не відповідає критеріям членства через триваючу війну, тому уряд має відмовитися від підтримки початку переговорів про її вступ до ЄС.

Окрім того, парламент закликає владу не надавати Україні фінансову допомогу чи озброєння, а також блокувати будь-яке перенаправлення європейських фондів, призначених для Угорщини, на потреби Києва.

Автори документа прогнозують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може сягнути понад 360 мільярдів євро, частково за рахунок скорочення сільськогосподарських субсидій для угорських фермерів.

Зауважте! Вони також оцінюють витрати на план відновлення України як такі, що ляжуть на кожну угорську сім'ю тягарем приблизно у 3,6 тисяч євро.

Резолюція підтримує ініціативу уряду провести національне опитування щодо подальшого фінансування України та закликає вжити всіх заходів, аби запобігти продовженню політики ЄС на підтримку Києва у війні й уникнути так званого "втягування Угорщини та всього Союзу в російсько-український конфлікт".

