Рішення підтримала більшість парламентарів. Про це йдеться у повідомленні угорського телеканалу ATV.
Актуально Орбан вирішив забрати гроші українського Ощадбанку
Що відомо про резолюцію?
Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію, яка категорично виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За документ проголосували 142 депутати, 28 виступили проти, ще 4 утрималися. У резолюції стверджується, що Україна не відповідає критеріям членства через триваючу війну, тому уряд має відмовитися від підтримки початку переговорів про її вступ до ЄС.
Окрім того, парламент закликає владу не надавати Україні фінансову допомогу чи озброєння, а також блокувати будь-яке перенаправлення європейських фондів, призначених для Угорщини, на потреби Києва.
Автори документа прогнозують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може сягнути понад 360 мільярдів євро, частково за рахунок скорочення сільськогосподарських субсидій для угорських фермерів.
Зауважте! Вони також оцінюють витрати на план відновлення України як такі, що ляжуть на кожну угорську сім'ю тягарем приблизно у 3,6 тисяч євро.
Резолюція підтримує ініціативу уряду провести національне опитування щодо подальшого фінансування України та закликає вжити всіх заходів, аби запобігти продовженню політики ЄС на підтримку Києва у війні й уникнути так званого "втягування Угорщини та всього Союзу в російсько-український конфлікт".
Відносини України та Угорщини суттєво загострилися: останні новини
Віктор Орбан пригрозив Україні застосуванням сили для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Угорщина нещодавно також заблокувала нову європейську допомогу Україні на 90 мільярдів євро.
Президент України пожартував, що ЗСУ можуть "зателефонувати" Орбану у відповідь на блокування допомоги та погрози. На це бурхливо відреагували в Будапешті.
А 5 березня угорські силовики затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку, які перевозили десятки мільйонів доларів, євро та золото з Австрії до України. Сімох українців фактично утримували як заручників — їх відпустили ввечері, але авто з коштами заблокували.
Міністр Янош Лазар визнав, що затримання інкасаторів – навмисна акція, пов'язана зі зупинкою "Дружби". А напередодні Угорщина посилила охорону 75 об'єктів енергетики, залучивши військових, посилаючись на нібито "загрозу з боку України".