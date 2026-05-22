Соглашения и оборонная промышленность: у Рютте есть новый план, чтобы удержать Трампа в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте придумал новый план, как заставить Дональда Трампа не отворачиваться от Альянса. Речь идет, в частности, о новых оборонных соглашениях, выгодных для США.

Об этом говорится в материале Politico.

В чем заключается суть плана?

Как сообщают трое высокопоставленных дипломатов НАТО, последние недели генеральный секретарь Альянса активно продвигает кампанию по значительному наращиванию оборонного производства и заключению новых контрактов.

Цель – обеспечить успех июльского саммита НАТО в Анкаре, преодолеть дефицит в Европе, а также продемонстрировать Трампу экономические выгоды от сотрудничества в рамках Альянса.

Я считаю очень хорошо, что Рютте акцентирует на этом в Анкаре, ведь это позволит нам иметь общие стандарты, лучшую совместимость и производить больше и дешевле,

– заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

По ее словам, США имеют уникальные возможности в сфере оборонной промышленности, а совместное производство оружия необходимо продолжать.

Один из дипломатов НАТО также отметил, что план Рютте является "хорошей новостью для США".

Впрочем, попытки активнее привлечь НАТО к оборонным соглашениям могут вызвать споры с Европейским Союзом. Брюссель уже представил законодательные инициативы и займы на миллиарды евро для поддержки собственной оборонной промышленности.

Как отмечают в Politico, новая стратегия Рютте также отражает трудности, с которыми сталкивается Альянс в поиске темы, способной объединить союзников на фоне внутренних противоречий. В этом месяце Трамп неожиданно объявил о сокращении американского военного присутствия в Германии и Польше.

Кроме того, союзники не могут прийти к согласию относительно новых механизмов помощи Украине и роли НАТО в возможном восстановлении судоходства через Ормузский пролив.

Как отметила бывшая чиновница НАТО Герлинда Нигус, акцент на промышленности является вполне логичным, чтобы отвлечь внимание от других разногласий.

Известно, что сейчас в центре стратегии Рютте находится демонстрация конкретных результатов по увеличению оборонных расходов и новых контрактов на саммите в Анкаре. Публично генсек НАТО неоднократно призывал оборонные компании наращивать производство, даже если контракты еще не заключены.

По данным дипломатов, в частных разговорах Рютте просит союзников представить в Анкаре доказательства роста производства и новых промышленных соглашений.

Рютте сказал союзникам: что бы вы не разрабатывали, пожалуйста, принесите это в Анкару,

– сказали они.

Речь идет, частности, о создании совместных предприятий с американскими оборонными компаниями и увеличение закупок американского оружия.

Ожидается, что вопрос наращивания оборонного производства станет одной из ключевых тем итоговой декларации саммита.

Впрочем, реализация плана Рютте по попытке заручиться поддержкой Трампа будет непростой, ведь генеральный секретарь НАТО имеет ограниченные инструменты влияния на оборонное производство. Идея совместных предприятий также может не сработать из-за медленных разрешительных процедур в Европе и осторожности США относительно передачи технологий и интеллектуальной собственности.

Действительно ли США могут выйти из НАТО?

Отношения США и НАТО прокомментировал также отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе, генерал Бен Ходжес. В эксклюзивном интервью 24 Канала он отметил, что Трамп говорит о возможном выходе из НАТО уже много лет, поэтому сейчас многие европейские лидеры скорее пожимают плечами и допускают, что это в конце концов может произойти.

В то же время, по его словам, члены Альянса уже рассматривали сценарии, при которых европейские страны должны были бы самостоятельно защищаться от российской агрессии без непосредственной поддержки США.

Ходжес предположил, что главным вызовом для Альянса в случае выхода США может стать недостаток американской авиационной поддержки – система противовоздушной обороны НАТО остается одним их наиболее уязвимых направлений обороны.