Не надо посылать какого-то историка, – генсек НАТО резко разнес Россию относительно переговоров

Марк Рютте подверг резкой критике подход Москвы к мирным переговорам с Украиной. Заявил, что нужны содержательные переговоры о настоящем, а не "лекции по истории", которые проводит глава российской делегации Мединский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Рютте раскритиковал позицию России по мирным переговорам

Генеральный секретарь НАТО заявил, что самое важное сейчас – заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о нынешних реалиях, а не о событиях далекого прошлого.

Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем,

– подчеркнул Марк Рютте.

Также констатировал, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее. Генсек подчеркнул, что для этого Запад должен усилить давление на Москву. В частности, сделать это с помощью санкций и других рычагов влияния.

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