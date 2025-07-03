Не надо посылать какого-то историка, – генсек НАТО резко разнес Россию относительно переговоров
- Марк Рютте резко раскритиковал подход Москвы к мирным переговорам с Украиной, заявив, что вместо реального диалога российская делегация занимается "лекциями по истории".
- Генсек НАТО подчеркнул важность содержательных переговоров о нынешних реалиях и призвал Запад усилить давление на Москву с помощью санкций.
Марк Рютте подверг резкой критике подход Москвы к мирным переговорам с Украиной. Заявил, что нужны содержательные переговоры о настоящем, а не "лекции по истории", которые проводит глава российской делегации Мединский.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Рютте раскритиковал позицию России по мирным переговорам
Генеральный секретарь НАТО заявил, что самое важное сейчас – заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о нынешних реалиях, а не о событиях далекого прошлого.
Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем,
– подчеркнул Марк Рютте.
Также констатировал, что украинцы хотят прекращения огня и мира как можно быстрее. Генсек подчеркнул, что для этого Запад должен усилить давление на Москву. В частности, сделать это с помощью санкций и других рычагов влияния.
В ОП раскрыли роль Мединского в переговорном процессе
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что глава российской делегации – это очередной пропагандистский канал для влияния на Украину и Запад.
- Мединский продолжает раздавать интервью, в которых вбрасывает нужные для Кремля тезисы, а также придумывает лживые инфоповоды.
- "Он не является субъектом, который будет определять финал этой войны. Мединский не говорит ничего, кроме того, что "русские человечные; готовы к миру; жалеют людей" и так далее. Все это бред", – подчеркнул Подоляк.