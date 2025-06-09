Рютте будет призывать НАТО увеличить расходы на ПВО на 400%, – Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает союзников по Альянсу существенно нарастить возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом он напомнит во время своего выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House в понедельник.

Рютте призывает членов альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рютте призывает к усилению ПВО в НАТО

По информации агентства, Рютте обратится к странам-членам с требованием увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а еще 1,5% – направить на более широкие потребности безопасности. Таким образом, общий уровень расходов достигнет 5%, чего ранее требовал действующий президент США Дональд Трамп. Ожидается, что целевой показатель будет утвержден на саммите НАТО, который состоится 24 – 25 июня.

В своем выступлении Рютте будет утверждать, что необходимо увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, пишет издание.

Мы видим в Украине, как Россия сеет террор с воздуха, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо... Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что нам нужно больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов,

– цитирует Reuters выдержки из его речи.

Он также подчеркнет, что война в Украине – это не единственная угроза и после ее окончания опасность не исчезнет.