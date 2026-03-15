Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что он рассматривает поездку в Россию. Визит запланирован на 9 мая. Как раз тогда в Москве пройдут торжества по случаю победы во Второй мировой.

Именно к этим мероприятиям может присоединиться Фицо. О таком он проинформировал в видеообращении, опубликованном на странице его партии Smer.

Какие планы имеет Фицо на поездку в Москву?

По словам премьер-министра, он намерен присутствовать на торжествах, посвященных победе над нацизмом.

Заметим, что глава словацкого правительства в прошлом году имел такую же непоколебимую решимость прибыть в Москву на парад 9 мая, несмотря на, по его словам, активное сопротивление и попытки заблокировать этот визит. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли небо для самолетов, которые направлялись на праздничные мероприятия в России.

В то же время во время своего выступления политик очертил дальнейшие международные планы. Речь идет о том, что 6 июня он намерен посетить Францию, чтобы присоединиться к чествованию годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Что говорит Фицо относительно Украины?