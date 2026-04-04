"Корабль, плывущий навстречу смерти": Фицо раскритиковал Еврокомиссию и захотел диалога с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал Евросоюз к возобновлению диалога с Россией. Это он называет "возвращением к здравому смыслу".

Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.

Интересно Орбан намекнул, что Россия может стать "спасением" для Европы

What Fico said after talking with Orbán?

По мнению словацкого премьера, сейчас "весь Европейский Союз, а особенно Европейская Комиссия, начинает напоминать корабль, который плывет навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности".

Роберт Фицо также заявил, что правительства Словакии и Венгрии пытаются максимально защитить свои экономики и граждан от решений Еврокомиссии, которые он считает ошибочными, а также от последствий войны против Ирана и действий президента Украины.

Премьер-министр Словакии убежден, что ЕС, в частности Еврокомиссия, должен как можно быстрее восстановить диалог с Россией и создать условия, которые позволят странам-членам пополнить запасы энергоносителей.

Он подчеркивает необходимость обеспечить поставки газа и нефти из всех возможных источников, в том числе из России. Также он раскритиковал санкции, которые ограничивают импорт российских энергоносителей, назвав их нецелесообразными и такими, что должны быть отменены.

Кроме этого, Фицо выступил за запуск отдельной инициативы ЕС для скорейшего завершения войны в Украине и призвал к восстановлению работы нефтепровода "Дружба".

К слову, не отстает от своего визави и венгерский премьер Виктор Орбан. Он, со своей стороны, призвал ЕС отменить санкции против России и вернуться к закупке российской нефти и газа. Орбан предупредил о возможном энергетическом кризисе в Европе.

В Словакии начали расследование против Фицо: какие подробности?