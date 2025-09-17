Укр Рус
17 сентября, 10:23
В Киев прибыла председатель Европарламента Роберта Мецола

Ирина Марцияш
  • Председатель Европейского парламента Роберта Мецола утром среды, 17 сентября, приехала в Киев.

 

В среду, 17 сентября, в Киев прибыла высокопоставленная чиновница ЕС. Так, в столицу приехала председатель Европейского парламента Роберта Мецола.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует 24 Канал.

Что известно о визите Мецолы в Киев?

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола утром в среду, 17 сентября, приехала в Киев. Продолжительность ее пребывания в Украине пока неизвестна.

Она опубликовала пост с подписью, которым подтвердила свой визит.

Следующая остановка: Киев, 
– написала она.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в частности, ожидается выступление Мецолы в Верховной раде.

Визиты иностранных чиновников и лидеров в Украину: последнее

  • Напомним, что 12 сентября украинская столица встречала иностранных гостей. В Киев приезжали с неанонсированным визитом британский принц Гарри, а также глава польского МИД.

  • Утром 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск были с визитом в Киеве. Это первый их совместный визит в Украину.