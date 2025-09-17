До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола
У середу, 17 вересня, до Києва прибула високопосадовиця ЄС. Так, до столиці приїхала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує 24 Канал.
Що відомо про візит Мецоли до Києва?
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вранці в середу, 17 вересня, приїхала до Києва. Тривалість її перебування в Україні наразі невідома.
Вона опублікувала пост із підписом, яким підтвердила свій візит.
Наступна зупинка: Київ,
– написала вона.
Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, зокрема, очікується виступ Мецоли у Верховній раді.
Візити іноземних посадовців і лідерів до України: останнє
Нагадаємо, що 12 вересня українська столиця зустрічала іноземних гостей. До Києва приїжджали з неанонсованим візитом британський принц Гаррі, а також очільник польського МЗС.
Вранці 10 травня президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і глава польського уряду Дональд Туск були з візитом у Києві. Це перший їхній спільний візит до України.