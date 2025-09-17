У середу, 17 вересня, до Києва прибула високопосадовиця ЄС. Так, до столиці приїхала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує 24 Канал.

Що відомо про візит Мецоли до Києва?

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вранці в середу, 17 вересня, приїхала до Києва. Тривалість її перебування в Україні наразі невідома.

Вона опублікувала пост із підписом, яким підтвердила свій візит.

Наступна зупинка: Київ,

– написала вона.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, зокрема, очікується виступ Мецоли у Верховній раді.

