Геополітика Європа До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола
17 вересня, 10:23
2

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вранці середи, 17 вересня, приїхала до Києва.

 

У середу, 17 вересня, до Києва прибула високопосадовиця ЄС. Так, до столиці приїхала голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

 Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує 24 Канал.

Що відомо про візит Мецоли до Києва?

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вранці в середу, 17 вересня, приїхала до Києва. Тривалість її перебування в Україні наразі невідома.

Вона опублікувала пост із підписом, яким підтвердила свій візит.

Наступна зупинка: Київ, 
– написала вона.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, зокрема, очікується виступ Мецоли у Верховній раді.

