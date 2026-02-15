"Слишком кровавая и дорогая": Рубио объяснил, какова роль США в прекращении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главная роль Вашингтона заключается в содействии прекращению войны в Украине. Он отметил, что она приводит к масштабным человеческим потерям и страданиям мирного населения.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты рассматривают свою роль как посредника в попытках прекратить войну в Украине. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Смотрите также Уйдут или останутся: Рубио рассказал о роли США в переговорах по войне в Украине

Что сказал госсекретарь США о войне в Украине?

По словам Рубио, война является чрезвычайно смертоносной, кровавой и дорогой с точки зрения человеческих и экономических потерь. Он отметил, что независимо от официальных цифр с обеих сторон, уровень смертности остается неприемлемо высоким.

Также госсекретарь обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в Киеве, в частности на проблемы с электроснабжением и теплом в холодный период года.

Кроме того, Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп в течение года пытался выяснить, сможет ли Вашингтон стать посредником в мирном урегулировании конфликта путем переговоров на высшем уровне.

Рубио встречался с Зеленским в Мюнхене: о чем говорили?