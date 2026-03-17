Вмешивается ли Россия: СМИ раскрыли, какие тайные выгоды получает Москва от падения Ирана

С момента эскалации на Ближнем Востоке Россия оставалась в стороне от конфликта. Ни в одном официальном заявлении Кремля не упоминали американского президента Дональда Трампа или же вопрос помощи Ирану со стороны Москвы.

Россия не помогла ключевому партнеру на Ближнем Востоке, несмотря на стратегическое сотрудничество. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

Какой позиции придерживается Россия?

Издание констатирует, что в конце 2023 года Россия не вмешалась в войну между своим союзником Арменией и Азербайджаном. Спустя около года после этого Москва также не помешала свержению режима Башара Асада в Сирии.

В то же время американская сторона в течение последнего года атаковала военные объекты Ирана и ликвидировали чиновников, в частности в рамках операции, которая началась в конце февраля, на что Россия тоже почти не отреагировала.

Такая политика демонстрирует ограниченность возможностей России влиять на глобальные события. Однако даже несмотря на это, Россия может получить выгоду от непредвиденных последствий и вторичных эффектов текущей войны на Ближнем Востоке.

Россия, возможно, не в состоянии защитить своих партнеров, но она, по-прежнему, умело адаптируется к стратегическим неудачам и получает из них важные тактические выгоды,

– говорится в статье.

Чем России выгодна война против Ирана?

Из-за войны США тратят средства ПВО и важные боеприпасы, в которых нуждается Украина. Ракеты к Patriot и дальнобойное вооружение ограничены, поэтому в первую очередь их передадут Израилю и странам Персидского залива, а не Киеву.

Но еще большей выгодой для России стало фактическое закрытие Ормузского пролива, что повлекло рост цен на нефть и частичного ослабления санкций, в результате чего Москва получила дополнительный доход в бюджет.

Известно также, что является крупным поставщиком сжиженного природного газа. Поэтому резкое сокращение экспорта из региона помогает России продавать собственный сжиженный природный газ, особенно это касается стран Азии.

В материале отмечают, что в случае попытки Ирана нанести максимальный вред своим соседям и мировой экономике в дальнейшем, вышеупомянутые последствия для глобальных поставок нефти и газа могут стать длительными.

Значительные повреждения энергетической инфраструктуры Персидского залива и длительная нестабильность на Ближнем Востоке могут подтолкнуть Китай к запуску новых наземных нефтегазовых трубопроводов с территории России.

Отмечается, что такую идею уже более 10 лет продвигает российский диктатор Владимир Путин, особенно его заинтересованность в этом усилилась после сокращения энергетической зависимости Европы от Москвы.

Повышение цен может сделать незаменимыми российские газ и нефть, из-за чего США и Европе, вероятно, придется либо продолжать ужесточать санкции с растущими экономическими издержками, или смягчить свою позицию.

Как Россия комментирует ситуацию в Иране?