В Кремле не скрывают активную коммуникацию с Ираном. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, пишет Reuters.
Что известно о связях Ирана и России?
Как отмечает Песков, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что готов в любое время "сделать все возможное для восстановления мира и стабильности в регионе".
Я могу лишь сказать, что мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с иранским руководством,
– заявил Песков.
Кроме этого, последние дни министр иностранных дел Сергей Лавров разговаривал с иранскими коллегами. А Путин в понедельник провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как Россия помогает Ирану в войне?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оказывает Ирану помощь для ведения боевых действий на Ближнем Востоке, в частности передает компоненты и технологии для беспилотников. Он подчеркнул, что пока Иран не поставляет оружие для атак по Украине, и выразил готовность украинских экспертов помогать США в регионе, подчеркивая приоритет защиты гражданского населения.
Однако, разведка Украины зафиксировала детали с маркировкой "Сделано в России" в дронах "Шахед", которые Иран применяет на Ближнем Востоке, что свидетельствует об использовании российских компонентов в их производстве. Владимир Зеленский отметил, что подобные детали ранее наблюдали уже в начале полномасштабного вторжения России и во время атак на объекты, в частности американские базы.
Также позже Зеленский заявил, что Россия поддерживает Иран в войне против Израиля и США, поставляя дроны, ракеты и системы ПВО. Он также подчеркнул, что ключевой вопрос – какая страна первой направит войска в поддержку иранского режима, и предупредил о потенциальной угрозе переброски российских войск на Ближний Восток для помощи союзнику.