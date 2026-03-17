Росія не допомогла ключовому партнеру на Близькому Сході, попри стратегічну співпрацю. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Якої позиції дотримується Росія?

Видання констатує, що наприкінці 2023 року Росія не втрутилася у війну між своїм союзником Вірменією та Азербайджаном. Через близько рік після цього Москва також не перешкодила поваленню режиму Башара Асада в Сирії.

Водночас американська сторона протягом останнього року атакувала військові об'єкти Ірану та ліквідовували високопосадовців, зокрема у рамках операції, яка почалася наприкінці лютого, на що Росія теж майже не відреагувала.

Така політика демонструє обмеженість можливостей Росії впливати на глобальні події. Однак навіть попри це, Росія може отримати вигоду від непередбачених наслідків і вторинних ефектів поточної війни на Близькому Сході.

Росія, можливо, не в змозі захистити своїх партнерів, але вона, як і раніше, вміло адаптується до стратегічних невдач і отримує з них важливі тактичні вигоди,

– ідеться у статті.

Чим Росії вигідна війна проти Ірану?

Через війну США витрачають засоби ППО та важливі боєприпаси, яких потребує Україна. Ракети до Patriot і далекобійне озброєння обмежені, тому насамперед їх передадуть Ізраїлю та країнам Перської затоки, а не Києву.

Але ще більшою вигодою для Росії стало фактичне закриття Ормузької протоки, що спричинило зростання цін на нафту та часткового послаблення санкцій, внаслідок чого Москва отримала додатковий дохід у бюджет.

Відомо також, що є великим постачальником скрапленого природного газу. Тож різке скорочення експорту з регіону допомагає Росії продавати власний скраплений природний газ, особливо це стосується країн Азії.

У матеріалі зауважують, що у разі спроби Ірану завдати максимальної шкоди своїм сусідам та світовій економіці у подальшому, вищезгадані наслідки для глобальних поставок нафти й газу можуть стати тривалими.

Значні пошкодження енергетичної інфраструктури Перської затоки та тривала нестабільність на Близькому Сході можуть підштовхнути Китай до запуску нових наземних нафтогазових трубопроводів з території Росії.

Зазначається, що таку ідею вже понад 10 років просуває російський диктатор Володимир Путін, особливо його зацікавленість у цьому посилилася після скорочення енергетичної залежності Європи від Москви.

Підвищення цін може зробити незамінними російські газ та нафту, через що США і Європі, імовірно, доведеться або продовжувати посилювати санкції з зростаючими економічними витратами, або пом'якшити свою позицію.

Як Росія коментує ситуацію в Ірані?