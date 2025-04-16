Путин хочет уступок от США, поэтому "стелет" путь к переговорам о мире через Сумы, – France 24

Недавний удар по Сумам, который стал причиной гибели десятков людей, привлек внимание к северному региону Украины. Попытки России продвинуться в Сумской области, по мнению экспертов, свидетельствует о стремлении растянуть оборонительные линии и создать видимость прогресса россиян на фронте.

И это происходит в тот момент, когда изнурительная война заходит в "кровавый тупик". Таким образом Россия, скорее всего, хочет убедить США в своих успехах, чтобы не идти на уступки в вопросе переговоров о мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Какие намерения России относительно Сум

Корреспондент Джеймс Андре рассказал, что эскалация на границе Сумского региона началась после того, как Россия вернула контроль над участком в Курской области. Оккупанты оттесняют ВСУ от Курска, перенося импульс в Украину, и Сумы являются главным городом на их пути.

Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев назвал удар России по центру Сум "оппортунистическим преступлением", который стал возможным из-за близости к границе. По его мнению, атака на город стала демонстрацией позиции Москвы по отношению к мирным переговорам.

Двойные удары посылают сигнал о том, что Путину все равно и что Трампу нужно пойти на еще больше уступок российской стороне. Они показывают, что Путин уверен, что еще много украинских территорий, которые нужно захватить, и еще много жизней, чтобы забрать, прежде чем он захочет сесть за стол переговоров,

– заявил Залмаев.

Зачем это Путину

France 24 пишет, что Владимир Путин еще во время своего визита в Курск поручил военным создать буферную зону вдоль границы. Французский генерал в отставке Жером Пеллистранди отметил, что пока рано делать выводы относительно намерений России по Сумской области.

"Пока рано говорить, хотят ли россияне захватить часть Сумской области или создать буферную зону на границе, чтобы предотвратить повторение Курского наступления. В любом случае россияне не упустят тактической возможности захватить территорию и разрушить оборону Украины", – добавил он.

По мнению Пеллистранди, сейчас украинская армия лучше оснащена, чем осенью. По его словам, наши силы создали более прочную оборону, хотя это "не обязательно означает, что они в основном отказались от надежды отвоевать утраченную территорию, по крайней мере военным путем".

"С российской стороны промышленность вооружений в самом разгаре, и они начали новый набор кадров. И все же они все еще не могут обеспечить решающий прорыв... Это проблема для Путина, которому не будет много чего показать на ежегодном параде ко Дню Победы", – отметил генерал.

Аналитики предполагают, что таким образом Россия пытается показать преимущество на фронте, чтобы склонить администрацию Трампа к уступкам.

Это касается Соединенных Штатов, которые собираются играть важную роль в любых переговорах. Атаки на Сумы указывают на то, что Россия пытается навязать США, что она является стороной-победителем и поэтому не должна идти на уступки. И, кажется, американцы вполне могут слушать,

– заявила Вероника Понисцякова из Университета Портсмута.