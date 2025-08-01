Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард считает, что Россия будет представлять реальную угрозу для Европы до 2030 года. В то же время, по его мнению, США не оставят Евросоюз.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий командующего Вооруженных сил Франции в интервью The Economist.

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Представляет ли Россия угрозу для Европы?

По мнению Буркхарда, в конфликте русский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". Начальник генштаба Франции считает, что методы европейцев должны эволюционировать и адаптироваться к новым условиям.

Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной... и, следовательно, опасной,

– говорит он о народе России.

Буркхард признал, что Франция действительно окажется под угрозой со стороны России и "вопрос будет не в обычных вооружениях, а в ядерном сдерживании".

Учитывая угрозу со стороны Москвы генерал считает, что США не оставят Европу. Также он надеется на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что станет в будущем рычагом влияния. По мнению Буркхарда, этот союз может стать "европейским столпом НАТО".

Также начальник Вооруженных сил Франции описал изменение методов ведения войны. В частности, он отметил: