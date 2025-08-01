Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий командующего Вооруженных сил Франции в интервью The Economist.
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Представляет ли Россия угрозу для Европы?
По мнению Буркхарда, в конфликте русский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". Начальник генштаба Франции считает, что методы европейцев должны эволюционировать и адаптироваться к новым условиям.
Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной... и, следовательно, опасной,
– говорит он о народе России.
Буркхард признал, что Франция действительно окажется под угрозой со стороны России и "вопрос будет не в обычных вооружениях, а в ядерном сдерживании".
Учитывая угрозу со стороны Москвы генерал считает, что США не оставят Европу. Также он надеется на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что станет в будущем рычагом влияния. По мнению Буркхарда, этот союз может стать "европейским столпом НАТО".
Также начальник Вооруженных сил Франции описал изменение методов ведения войны. В частности, он отметил:
- Решающее значение будет иметь высокотехнологичное оружие, в частности крылатые ракеты SCALP. В то же время они дорого стоят и должны дополняться дешевыми боеприпасами, предназначенными для истощения противника.
- Не следует пренебрегать тактикой и организацией. Сегодня все армии имеют беспилотные летательные аппараты, но самыми эффективными будут те, кто сможет совместить их на земле, в воздухе и на море.