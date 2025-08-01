Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар командувача Збройних сил Франції в інтерв'ю The Economist.
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Чи становить Росія загрозу для Європи?
На думку Буркхарда, в конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Начальник генштабу Франції вважає, що методи європейців повинні еволюціонувати й адаптуватися до нових умов.
Його досвід, величезна чисельність і витривалість роблять російську армію ефективною... і, отже, небезпечною,
– каже він про народ Росії.
Буркхард визнав, що Франція дійсно опиниться під загрозою з боку Росії та "питання буде не у звичайних озброєннях, а в ядерному стримуванні".
З огляду на загрозу з боку Москви генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що стане в майбутньому важелем впливу. На думку Буркхарда, цей союз може стати "європейським стовпом НАТО".
Також начальник Збройних сил Франції описав зміну методів ведення війни. Зокрема, він зазначив:
- Вирішальне значення матиме високотехнологічна зброя, зокрема крилаті ракети SCALP. Водночас вони дорого коштують і повинні доповнюватися дешевими боєприпасами, призначеними для виснаження противника.
- Не слід нехтувати тактикою й організацією. Сьогодні всі армії мають безпілотні літальні апарати, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх на землі, в повітрі й на морі.