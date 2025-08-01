Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар командувача Збройних сил Франції в інтерв'ю The Economist.

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Чи становить Росія загрозу для Європи?

На думку Буркхарда, в конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас". Начальник генштабу Франції вважає, що методи європейців повинні еволюціонувати й адаптуватися до нових умов.

Його досвід, величезна чисельність і витривалість роблять російську армію ефективною... і, отже, небезпечною,

– каже він про народ Росії.

Буркхард визнав, що Франція дійсно опиниться під загрозою з боку Росії та "питання буде не у звичайних озброєннях, а в ядерному стримуванні".

З огляду на загрозу з боку Москви генерал вважає, що США не залишать Європу. Також він сподівається на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що стане в майбутньому важелем впливу. На думку Буркхарда, цей союз може стати "європейським стовпом НАТО".

Також начальник Збройних сил Франції описав зміну методів ведення війни. Зокрема, він зазначив: