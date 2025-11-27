Путин заявил, что готов воевать "до последнего украинца"

Во время пресс-конференции 27 ноября Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине и переговорах. Глава Кремля утверждает, что Россия готова воевать "до последнего украинца".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТАСС.

В чем Путин в очередной раз обвинил Украину?

В ходе пресс-конференции Путин уже традиционно повторил кремлевские нарративы относительно Украины. В частности, он заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно".

В то же время российский диктатор обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.

И кто там нападает на господина Виткоффа, это представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца,

– цинично добавил Путин.

По словам главы Кремля, Россия к этому готова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что наша страна поддерживает каждое предложение, чтобы завершить войну. Глава государства отмечал, что Украина нуждается в честных обсуждений и длительного мира.

Что еще наговорил Путин?