Путин заявил, что готов воевать "до последнего украинца"
- Путин заявил, что Россия готова воевать "до последнего украинца" и обвинил Киев в "стратегической ошибке".
- Глава Кремля также утверждает, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно".
Во время пресс-конференции 27 ноября Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине и переговорах. Глава Кремля утверждает, что Россия готова воевать "до последнего украинца".
В чем Путин в очередной раз обвинил Украину?
В ходе пресс-конференции Путин уже традиционно повторил кремлевские нарративы относительно Украины. В частности, он заявил, что подписывать документы с нынешним украинским руководством "бессмысленно".
В то же время российский диктатор обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.
И кто там нападает на господина Виткоффа, это представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца,
– цинично добавил Путин.
По словам главы Кремля, Россия к этому готова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что наша страна поддерживает каждое предложение, чтобы завершить войну. Глава государства отмечал, что Украина нуждается в честных обсуждений и длительного мира.
Что еще наговорил Путин?
Во время пресс-конференции Путин повторил главные требования Кремля по окончанию войны в Украине. По его словам, для России остается принципиальным признание контроля России над оккупированными Крымом и Донецкой областью.
Также глава Кремля заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. По его словам, речь шла о наборе вопросов для обсуждения. Путин отметил, что после переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана решили разделить на четыре части.
По словам Владимира Путина, Россия "в целом согласна", что перечень пунктов плана США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.