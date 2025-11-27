Путін заявив, що готовий воювати "до останнього українця"

Під час пресконференції 27 листопада Володимир Путін зробив низку цинічних заяв про війну в Україні та переговори. Очільник Кремля стверджує, що Росія готова воювати "до останнього українця".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТАСС.

Читайте також "План може стати основою мирних відносин": Путін зробив низку заяв про війну та переговори

У чому Путін вкотре звинуватив Україну?

У ході пресконференції Путін вже традиційно повторив кремлівські наративи щодо України. Зокрема, він заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо".

Водночас російський диктатор звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.

І хто там нападає на пана Віткоффа, це представники іншої точки зору, які хочуть разом з українським істеблішментом красти гроші та продовжувати бойові дії до останнього українця,

– цинічно додав Путін.

За словами очільника Кремля, Росія до цього готова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що наша країна підтримує кожну пропозицію, щоб завершити війну. Глава держави наголошував, що Україна потребує чесних обговорень і тривалого миру.

Що ще наговорив Путін?