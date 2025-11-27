Путін заявив, що готовий воювати "до останнього українця"
- Путін заявив, що Росія готова воювати "до останнього українця" і звинуватив Київ у "стратегічній помилці".
- Очільник Кремля також стверджує, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо".
Під час пресконференції 27 листопада Володимир Путін зробив низку цинічних заяв про війну в Україні та переговори. Очільник Кремля стверджує, що Росія готова воювати "до останнього українця".
У чому Путін вкотре звинуватив Україну?
У ході пресконференції Путін вже традиційно повторив кремлівські наративи щодо України. Зокрема, він заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо".
Водночас російський диктатор звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.
І хто там нападає на пана Віткоффа, це представники іншої точки зору, які хочуть разом з українським істеблішментом красти гроші та продовжувати бойові дії до останнього українця,
– цинічно додав Путін.
За словами очільника Кремля, Росія до цього готова.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що наша країна підтримує кожну пропозицію, щоб завершити війну. Глава держави наголошував, що Україна потребує чесних обговорень і тривалого миру.
Що ще наговорив Путін?
Під час пресконференції Путін повторив головні вимоги Кремля стосовно закінчення війни в Україні. За його словами, для Росії залишається принциповим визнання контролю Росії над окупованими Кримом та Донецькою областю.
Також очільник Кремля заявив, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було. За його словами, йшлося про набір питань для обговорення. Путін зазначив, що після переговорів у Женеві 28 пунктів мирного плану вирішили поділити на чотири частини.
За словами Володимира Путіна, Росія "загалом згодна", що перелік пунктів плану США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.