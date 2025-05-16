Путин готовит новое наступление, а у Украины заканчиваются запасы американского оружия, – WSJ

Россия не планирует завершать войну в Украине, а вместо этого готовится к новому летнему наступлению. В это время запасы американского оружия в Украине постепенно заканчиваются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также "Сейчас не заинтересован": когда Путин снова может захотеть "прекращения огня"

Россия не планирует заканчивать войну

Как отмечает издание, "ничего не сдвинется с места", пока Путин не увидит реальную выгоду от переговоров. Его неявка – это еще одно доказательство того, что Россия не настроена серьезно завершать войну. Вместо себя Путин отправил в Турцию делегацию низкого уровня, подобную той, что участвовала в переговорах в 2022 году.

По словам журналистов, с приближением лета Россия, похоже, готовится к новому наступлению. За зиму оккупанты захватили часть территории на востоке Украины – ценой огромных потерь и без всякого стратегического прорыва.

Но Путин знает: через несколько недель Украина останется без запасов американских боеприпасов,

– подчеркнули в WSJ.

Президент США Дональд Трамп пытался способствовать прекращению войны. Но чем дольше Путин говорит о мире, продолжая войну, тем хуже выглядит сам Трамп.

Лучшим путем к миру могло бы стать усиление давления на Москву. В частности Трамп мог бы начать с так называемых вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть.

Кроме того, президент США мог бы объявить об увеличении военной помощи Украине. В таком случае и США, и Украина могли бы вести переговоры с гораздо более сильных позиций.

Напомним, 16 мая в Турции начались переговоры между Украиной и Россией. По словам спикера МИД Георгия Тихого, для украинской делегации приоритет номер один на повестке дня – это полное безусловное длительное прекращение огня