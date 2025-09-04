Европа обеспокоена: Россия может начать новое наступление на Украину, – Bloomberg
- Россия готовит новое наступление на Украину, сосредотачивая войска возле Покровска, что может стать частью плана захвата Донецкой области.
- Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, пытаясь привлечь США к усилению санкций против России и оказанию поддержки Украине.
Европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия может начать новое наступление на Украину. На фоне этих угроз они проводят встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Зафиксировано 180 боестолкновений, больше всего – под Покровском: карта боевых действий 4 сентября
К чему готовится Россия и как реагирует Европа?
По словам источников издания, на заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсуждали скопление российских войск возле Покровска.
Владимир Зеленский также недавно заявил, что Россия перебросила 100 тысяч солдат на линию фронта возле города, который оккупанты пытаются окружить и захватить уже более года.
Захват Покровска открыл бы России путь к наступлению на значительно большие города – Краматорск и Славянск, что стало бы частью плана Москвы захватить всю территорию Донецкой области.
Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже политики планируют завершить обсуждение гарантий безопасности для Украины на европейском уровне. По словам осведомленных источников, лидеры также намерены пообщаться с Дональдом Трампом.
Европейцы, вероятно, будут стремиться получить от США более четкие обязательства относительно их вклада в эти гарантии и склонить Вашингтон к усилению санкций против России, ведь Путин не демонстрирует никаких признаков готовности встретиться с Зеленским в ближайшее время,
– добавляют собеседники Bloomberg.
Франция хочет, чтобы эта встреча показала: Европа выполнила свою часть работы для поддержки Украины, а теперь пришло время президенту США реализовать свое обещание усилить давление на Кремль. Эммануэль Макрон в среду, 3 сентября, выступая вместе с Зеленским в Париже, заявил, что Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности.
Несмотря на последние попытки Трампа достичь соглашения о завершении войны, в частности его встречу с Путиным на Аляске в прошлом месяце, Москва так и не проявила готовности к перемирию. Хотя президент США и угрожал санкциями, чтобы усилить давление на Россию, пока он их до сих пор не ввел.
Тем временем именно европейские страны взяли на себя ведущую роль в дискуссии о возможных гарантиях безопасности для Украины.
Среди вариантов политики рассматривают отправку военных после завершения боевых действий – идею, что до сих пор раскалывает союзников в Европе и вызывает резкое неприятие со стороны России. Дональд Трамп уже отверг возможность развертывания американских войск, но заявил, что США готовы предоставить авиационную и разведывательную поддержку.
Что сейчас происходит в районе Покровска?
- Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар в новом интервью рассказал, что в начале августа ситуация на Покровском направлении была критической – враг там продвигался. Однако теперь Силам обороны удалось улучшить оборону, в частности управление и организацию войск.
- После полной зачистки от врага поселка Удачного защитники установили там украинский флаг. Операция освобождения длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".
- В то же время для осеннего наступления россияне перебрасывают в Донецкую область элитные войска из Сумской и Херсонской областей. Активизация усилий имеет целью окружение Покровска и продвижение в Доброполье, чтобы обойти укрепленный пояс Украины в Донецкой области с запада.