Гораздо страшнее "гибридных атак", – ISW оценил действия России против Европы

Неизвестные дроны продолжают появляться в небе над странами –членами НАТО. Понятно, что за этими инцидентами стоит Россия. Действия Москвы уже нельзя назвать гибридными атаками, они вышли на новый уровень эскалации.

Аналитики Института изучения войны полностью согласны с утверждением генсека НАТО Марка Рютте. Тот 5 ноября заявил, что термин "гибридная война" неточно описывает поведение России в отношении Альянса, передает 24 Канал.

Смотрите также НАТО предлагает Бельгии помощь после нескольких случаев с появлением неизвестных дронов

Что известно о выходе России на новый уровень эскалации в Европе?

Рютте призвал не использовать слово "гибридная" для описания недавних российских вторжений в воздушное пространство НАТО.

6 ноября он добавил, что Россия наращивает сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей с целью дестабилизации Европы и подготовки к длительному противостоянию.

Заявления генсека НАТО согласуются с оценкой ISW, который считает, что нарушение Россией воздушного пространства и ее нетипичная активность против стран Альянса является частью усиленной "нулевой фазы" – кампании, направленной на ослабление Европы, раскол единства НАТО и подготовку психологической, информационной и политической почвы для возможной войны России против Альянса.

Справка: Термин "нулевая фаза" – понятие, которое используется в военной аналитике. Это этап подготовки к войне, когда государство еще не начало открытых боевых действий, но уже активно работает над созданием условий для них. Цель этой "нулевой фазы" – дестабилизировать противника еще до начала войны, ослабить его готовность к сопротивлению и создать благоприятные условия для будущих военных действий. Нулевая фаза – это стратегический этап, который может охватывать много гибридных атак.

Что известно об инцидентах с дронами над странами Европы?