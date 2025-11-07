Набагато страшніше за "гібридні атаки", – ISW оцінив дії Росії проти Європи
- Російські дії в небі над країнами НАТО вийшли на новий рівень ескалації, який вже не можна назвати "гібридною атакою".
- Інститут вивчення війни та генсек НАТО вважають, що Росія веде "нульову фазу" кампанії спрямовану на дестабілізацію Європи і підготовку до можливого конфлікту з Альянсом.
Невідомі дрони продовжують з'являтися у небі над країнами – членами НАТО. Зрозуміло, що за цими інцидентами стоїть Росія. Дії Москви вже не можна назвати гібридними атаками, вони вийшли на новий рівень ескалації.
Аналітики Інституту вивчення війни повністю згодні із твердженням генсека НАТО Марка Рютте. Той 5 листопада заявив, що термін "гібридна війна" неточно описує поведінку Росії щодо Альянсу, передає 24 Канал.
Дивіться також НАТО пропонує Бельгії допомогу після кількох випадків з появою невідомих дронів
Що відомо про вихід Росії на новий рівень ескалації у Європі?
Рютте закликав не використовувати слово "гібридна" для опису нещодавніх російських вторгнень у повітряний простір НАТО.
6 листопада він додав, що Росія нарощує співпрацю з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю з метою дестабілізації Європи й підготовки до довготривалого протистояння.
Заяви генсека НАТО узгоджуються з оцінкою ISW, який вважає, що порушення Росією повітряного простору та її нетипова активність проти країн Альянсу є частиною посиленої "нульової фази" – кампанії, спрямованої на послаблення Європи, розкол єдності НАТО та підготовку психологічного, інформаційного й політичного ґрунту для можливої війни Росії проти Альянсу.
Довідка: Термін "нульова фаза" – поняття, яке використовується у військовій аналітиці. Це етап підготовки до війни, коли держава ще не розпочала відкритих бойових дій, але вже активно працює над створенням умов для них. Мета цієї "нульової фази" – дестабілізувати противника ще до початку війни, послабити його готовність до опору та створити сприятливі умови для майбутніх воєнних дій. Нульова фаза – це стратегічний етап, який може охоплювати багато гібридних атак.
Що відомо про інциденти з дронами над країнами Європи?
- 10 вересня під час масованого удару по Україні російські безпілотники вперше цілеспрямовано атакували Польщу. Країнам НАТО довелося збивати ворожі дрони. Після цього інциденту у небі над країнами Альянсу періодично почали з'являтися невідомі БпЛА.
- Нещодавно безпілотники помітили над військовими базами Бельгії. Зокрема, над авіабазою Кляйне-Брогель. Там присутні американські військові та розташовані винищувачі F-16.
- Бельгійські сили залучили поліцейський вертоліт і кілька автомобілів, однак БпЛА було втрачено.
- ЗМІ вважають, що країни НАТО не готові до боротьби з ворожими безпілотниками.