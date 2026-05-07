Россия готовится к завершению войны: в администрации Путина уже разработали "образ победы"

На фоне экономических проблем, усталости общества и огромных потерь на фронте в Кремле начали готовить россиян к возможному завершению войны против Украины. Еще в конце зимы 2026 года в администрации Владимира Путина начали разрабатывать пропагандистский "образ победы".

Об этом говорится в расследовании российского Центра "Досье".

К чему власть готовит россиян?

В Кремле разрабатывают нарративы, с помощью которых россиянам планируют "продать" возможное мирное соглашение с Украиной – несмотря на большие потери и отсутствие существенных результатов.

Надо уметь вовремя остановиться. Перебор – это поражение, продолжение "СВО" стало бы пирровой победой,

– говорится в одном из пунктов презентации, которую в конце зимы 2026 года показали узкому кругу приближенных к Сергею Кириенко, заместителя руководителя администрации Путина.

Как сообщает источник издания, в АП сейчас серьезно обеспокоены ситуацией на фронте и в экономике, поэтому политическому блоку поручили подготовить информационное сопровождение возможного завершения войны.

В презентации для россиян также отмечается, что продолжение войны может потребовать пересмотра "принципиальных позиций" – речь идет в частности о всеобщей мобилизации и окончательном переводе всей экономики на военные рельсы.

Стоит отметить, что сценарий, который в документе называют наиболее вероятным, существенно отличается от изначально заявленных Кремлем целей войны.

Какую презентацию разработали в АП / Фото: Центр "Досье"

Сейчас в администрации президента России ожидают возможного подписания соглашений между США и Россией, а также между США и Украиной, согласно которым Донецкая и Луганская области перейдут под контроль России, а разделение Херсонской и Запорожской областей будет зафиксировано по линии фронта.

Российские войска при этом должны быть выведены из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции останутся в силе, а американские – могут быть отменены.

В документе также отмечается, что так называемая "денацификация" будет иметь лишь символический характер, а президент Украины Владимир Зеленский останется у власти.

В документе выделены риски от продолжения войны: истощение ресурсов, необходимость повышения налогов, сокращения в бизнесе, угрозы атак дронов, ударов вглубь территории и терроризма, демографический кризис и замещение россиян мигрантами, а также возможность проиграть США в переделе нового миропорядка,

– добавляют в Центре "Досье".

В то же время там отмечают, что презентация не имеет прямого отношения к реальному переговорному процессу и скорее отражает ожидания политического блока администрации в рамках подготовки пропагандистских кампаний.

Такой компромиссный сценарий в Кремле планируют подать как большую победу и личную заслугу Путина.

Путин прогнул Запад. Мы сорвали планы Запада по расширению и затягиванию конфликта,

– говорится среди ключевых тезисов презентации.

Основными достижениями в администрации Путина называют захваченные территории, природные ресурсы, сухопутный коридор в Крым и побережье Азовского моря, где якобы планируют создавать новые курорты, а также "получение миллионов новых русскоязычных граждан".

Отдельно отмечается, что Россия якобы "очистилась" от элит, которые ее предали.

Для россиян, которые "устали от войны", в Кремле также готовят серию положительных информационных кампаний. В частности, в АП планируют проводить круглые столы о "нормализации ситуации", отчитываться о развитии социальных проектов и продвигать идею якобы "позитивного будущего" России после завершения войны.

Также в медиапространстве хотят активно распространять истории об успехах российского бизнеса, который якобы смог адаптироваться к санкциям и выйти на новые рынки. Среди других идей – "контролируемая оттепель" в сфере кино и литературы, возвращение политического юмора на телевидение, попытки "реабилитировать" слово "мир" и даже ограниченная амнистия.

Действительно ли в Кремле произошел раскол?

Интересно, что подготовка планов завершения войны происходит на фоне раскола в Кремле. На днях американское издание The Washington Post сообщило, что речь идет о противостоянии между командой Сергея Кириенко, который возглавляет администрацию главы России, и силовиками ФСБ, где ранее строил карьеру Путин.

Источники отмечают, что усиление внутреннего противостояния вокруг Путина перед парламентскими выборами 2026 года напоминает борьбу за власть в Кремле накануне переизбрания Ельцина в 1996 году.

Издание указывает, что внешние проявления скрытого конфликта вокруг Путина заметны из-за участившихся критических высказываний представителей власти.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко в комментарии 24 Каналу, также подтвердил, что в окружении Путина идет борьба между ФСБ и банкирами. По его словам, теперь от Путина ждут, что он сделает выбор. Ведь на фоне непростой ситуации в экономике России кланы рассчитывают, что тот, который окажется сильнее, сможет отобрать все у более слабого.