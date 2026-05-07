Какие убытки бизнеса из-за отключения интернета в России?

Российские компании несут миллиардные убытки из-за интернет-блэкаута, однако власти не собираются вводить дополнительные меры поддержки, пишет The Moscow Times.

Сейчас меры поддержки не рассматриваются. Меры (по ограничению интернета – ТМТ) принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом,

– сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Из-за перебоев с интернетом предприятия сталкиваются с серьезными проблемами:

не работают онлайн-платежи;

срываются заказы;

останавливаются сервисы доставки;

возникают трудности с банковскими операциями.

Только в Москве убытки бизнеса от интернет-блэкаутов оценивают примерно в 1 миллиард рублей в день.

Что будет с интернетом в России на 9 мая и что говорят о "белых списках"?

В российском Минцифры предупредили, что 9 мая в столице могут полностью отключить интернет – даже для так называемых "белых списков" сайтов. В ведомстве объясняют это "безопасностью праздничных мероприятий".

Песков также напомнил, что Владимир Путин ранее поручал правительству обеспечить работу "белых списков" интернета и предупреждать граждан о возможных отключениях. Впрочем, даже это не спасает бизнес от серьезных проблем.

На фоне экономических трудностей власти России и без того урезали программы помощи предпринимателям. В частности:

финансирование поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 – 2030 годы сократили на 21%;

в первом квартале 2026 года прямое финансирование бизнеса упало почти вдвое – с 9,6 миллиардов до 5,5 миллиардов рублей;

количество компаний, получивших помощь, уменьшилось на 6%.

Что это значит?

Ситуация свидетельствует о нескольких важных тенденциях.

Приоритеты безопасности стали важнее экономики. Кремль все чаще готов жертвовать экономической активностью ради контроля и безопасности. Бизнес становится более зависимым от государственных решений. Компании не могут прогнозировать стабильность работы цифровой инфраструктуры. Малый бизнес оказывается под наибольшим ударом. Именно небольшие предприятия сильнее всего зависят от онлайн-платежей и стабильного интернета.

Аналитики связывают кризис сразу с несколькими факторами.

На ухудшение финансовых результатов как МСП, так и крупного бизнеса в 2025 году могла повлиять высокая ключевая ставка ЦБ РФ и, соответственно, высокие проценты банков по кредитам,

– говорит аналитик Наталья Мильчакова из Freedom Finance.

Заметьте! Власти России все активнее ставят ограничения безопасности выше экономических интересов бизнеса. На фоне отключений интернета, высоких налогов и дорогих кредитов российские предприниматели сталкиваются с новой волной проблем. Отказ Кремля компенсировать убытки лишь усиливает давление на бизнес, который и без того переживает сложный период.

Какова ситуация с интернетом в России сейчас?

Как писал ранее 24 Канал, несмотря на официальные заявления, жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов РФ уже жалуются на проблемы со связью во время майских праздников. Массовые сообщения о перебоях фиксируют сервисы Downdetector и "Сбой.рф".

Ранее российские мобильные операторы и банки также предупреждали клиентов о возможных трудностях с доступом к сети и онлайн-сервисам. Финансовые учреждения рекомендовали использовать Wi-Fi для входа в банковские приложения, а также заранее настроить альтернативные способы подтверждения личности – через PIN-коды или QR-коды.

О возможных проблемах отдельно сообщил и сервис "Яндекс Go", который используется для вызова такси, аренды электросамокатов и доставки еды. В компании отметили, что из-за нестабильного мобильного интернета некоторые функции могут работать некорректно.

Что говорят украинские эксперты?

Эксперты из Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отмечают, что такие события являются признаком слабости режима.

Массовые ограничения связи и объявленное Путиным "праздничное" перемирие в очередной раз показали, что несмотря на все старания ru-пропаганды кремль на самом деле не в состоянии защитить главные российские города для проведения "сакральных" для России действ,

– прокомментировали на странице ЦПИ.

Кроме того, по мнению аналитиков Центра, ситуация с парадом используется как повод для усиления цифрового "железного занавеса" и ограничения свобод граждан.

Как еще готовятся к параду в Москве?

Россия обнажает отдаленные регионы, масштабно перемещая средства противовоздушной обороны в Москву, сообщил Владимир Зеленский.

Видим, что в эти недели вокруг Москвы дополнительно увеличиваются кольца противовоздушной обороны за счет масштабного перемещения ПВО из российских регионов, одновременно фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты,

– рассказал Президент.

Как убежден глава государства, это свидетельствует, что "российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию".

