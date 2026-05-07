Які збитки бізнесу через відключення інтернету в Росії?

Російські компанії зазнають мільярдних збитків через інтернет-блекаут, проте влада не збирається запровадити додаткові заходи підтримки, пише The Moscow Times.

Наразі заходи підтримки не розглядаються. Заходи (з обмеження інтернету – ТМТ) вживаються необхідні в рамках чинного закону. Вони необхідні для забезпечення безпеки громадян, що є абсолютним пріоритетом,

– сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Через перебої з інтернетом підприємства стикаються з серйозними проблемами:

не працюють онлайн-платежі;

зриваються замовлення;

зупиняються сервіси доставки;

виникають труднощі з банківськими операціями.

Лише у Москві збитки бізнесу від інтернет-блекаутів оцінюють приблизно у 1 мільярд рублів на день.

Що буде з інтернетом в Росії на 9 травня і що кажуть про "білі списки"?

У російському Мінцифри попередили, що 9 травня у столиці можуть повністю відключити інтернет – навіть для так званих "білих списків" сайтів. У відомстві пояснюють це "безпекою святкових заходів".

Пєсков також нагадав, що Володимир Путін раніше доручав уряду забезпечити роботу "білих списків" інтернету та попереджати громадян про можливі відключення. Втім, навіть це не рятує бізнес від серйозних проблем.

На тлі економічних труднощів влада Росії і без того урізала програми допомоги підприємцям. Зокрема:

фінансування підтримки малого та середнього бізнесу на 2025 – 2030 роки скоротили на 21%;

у першому кварталі 2026 року пряме фінансування бізнесу впало майже вдвічі – з 9,6 мільярдів до 5,5 мільярдів рублів;

кількість компаній, які отримали допомогу, зменшилася на 6%.

Що це означає?

Ситуація свідчить про кілька важливих тенденцій.

Безпекові пріоритети стали важливішими за економіку. Кремль дедалі частіше готовий жертвувати економічною активністю заради контролю та безпеки. Бізнес стає більш залежним від державних рішень. Компанії не можуть прогнозувати стабільність роботи цифрової інфраструктури. Малий бізнес опиняється під найбільшим ударом. Саме невеликі підприємства найсильніше залежать від онлайн-платежів та стабільного інтернету.

Аналітики пов’язують кризу одразу з кількома чинниками.

На погіршення фінансових результатів як МСП, так і великого бізнесу в 2025 році могла вплинути висока ключова ставка ЦБ РФ і, відповідно, високі відсотки банків за кредитами,

– каже аналітикиня Наталія Мільчакова з Freedom Finance.

Зауважте! Влада Росії дедалі активніше ставить безпекові обмеження вище за економічні інтереси бізнесу. На тлі відключень інтернету, високих податків і дорогих кредитів російські підприємці стикаються з новою хвилею проблем. Відмова Кремля компенсувати збитки лише посилює тиск на бізнес, який і без того переживає складний період.

Яка ситуація з інтернетом в Росії зараз?

Як писав раніше 24 Канал, попри офіційні заяви, жителі Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга та інших регіонів РФ уже скаржаться на проблеми зі зв'язком під час травневих свят. Масові повідомлення про перебої фіксують сервіси Downdetector і "Сбой.рф".

Раніше російські мобільні оператори та банки також попереджали клієнтів про можливі труднощі з доступом до мережі та онлайн-сервісів. Фінансові установи рекомендували використовувати Wi-Fi для входу до банківських застосунків, а також заздалегідь налаштувати альтернативні способи підтвердження особи – через PIN-коди або QR-коди.

Про можливі проблеми окремо повідомив і сервіс "Яндекс Go", який використовується для виклику таксі, оренди електросамокатів та доставки їжі. У компанії зазначили, що через нестабільний мобільний інтернет деякі функції можуть працювати некоректно.

Що кажуть українські експерти?

Експерти з Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України наголошують, що такі події є ознакою слабкості режиму.

Масові обмеження зв’язку та оголошене Путіним "святкове" перемир’я вкотре засвідчили, що попри всі старання ru-пропаганди кремль насправді неспроможний захистити головні російські міста для проведення "сакральних" для Росії дійств,

– прокоментували на сторінці ЦПД.

Крім того, на думку аналітиків Центру, ситуація з парадом використовується як привід для посилення цифрової "залізної завіси" та обмеження свобод громадян.

Як ще готуються до параду в Москві?

Росія оголює віддалені регіони, масштабно переміщуючи засоби протиповітряної оборони до Москви, повідомив Володимир Зеленський.

Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів, водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети,

– розповів Президент.

Як переконаний глава держави, це свідчить, що "російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію".

Інші проблеми бізнесу в Росії