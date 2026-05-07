Міністерство цифрового розвитку Росії заявило, що 9 травня в Москві тимчасово обмежать доступ до мобільного інтернету та сервісів обміну СМС. У відомстві пояснили це "забезпеченням безпеки святкових заходів" до Дня перемоги. Про це пишуть російські ЗМІ.

Чому в Росії почали попереджати про відключення зв'язку?

Згідно з повідомленням Мінцифри РФ, обмеження торкнуться не лише звичайного мобільного інтернету, а й так званого "білого списку" сайтів, які зазвичай залишають доступними навіть під час блокувань. При цьому в міністерстві наголосили, що домашній інтернет і Wi-Fi працюватимуть у звичайному режимі.

У російському відомстві також заявили, що наразі немає планів щодо відключення або обмеження мобільного інтернету в Москві 7 – 8 травня. Водночас чиновники не виключили, що такі заходи можуть запровадити "в оперативному порядку" у разі виникнення загроз безпеці.

Як писав раніше 24 Канал, попри офіційні заяви, жителі Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга та інших регіонів РФ уже скаржаться на проблеми зі зв'язком під час травневих свят. Масові повідомлення про перебої фіксують сервіси Downdetector і "Сбой.рф".

Раніше російські мобільні оператори та банки також попереджали клієнтів про можливі труднощі з доступом до мережі та онлайн-сервісів. Фінансові установи рекомендували використовувати Wi-Fi для входу до банківських застосунків, а також заздалегідь налаштувати альтернативні способи підтвердження особи – через PIN-коди або QR-коди.

Про можливі проблеми окремо повідомив і сервіс "Яндекс Go", який використовується для виклику таксі, оренди електросамокатів та доставки їжі. У компанії зазначили, що через нестабільний мобільний інтернет деякі функції можуть працювати некоректно.

На тлі посилених заходів безпеки в Москві російська влада останніми днями активно готується до проведення параду 9 травня. Через це в місті вже перекривали рух транспорту та вводили додаткові обмеження в центральних районах.