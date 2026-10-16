Россия и США обсуждают запуск совместных дата-центров с использованием малых атомных электростанций. В Москве заявляют о начале снятия санкционных барьеров после недавней договоренности по дизельному топливу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя президента России по инвестициям Кирилла Дмитриева на конференции "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Что известно о планах сотрудничества России и США?

Стороны рассматривают новые направления экономического сотрудничества. Диалог касается создания вычислительных центров, в частности с использованием малых атомных электростанций.

Российский чиновник назвал помилковим подписанный президентом США Дональдом Трампом закон Грэма, направленный на сокращение энергетических доходов Москвы из-за санкций и пошлин.

В то же время он выразил оптимизм в отношении дальнейшей координации с Вашингтоном.

Санкционные ограничения и расчеты за топливо

Естественно, прогресс дается довольно сложно; есть сопротивление – на самом деле широкое сопротивление – со стороны различных кругов. Однако, как показывает пример с дизельным топливом, я считаю, что в скором времени мы объявим о нескольких других значимых инициативах. Лед, по сути, начал таять,

– заявил Дмитриев.

По его словам, Министерство финансов США обратилось к возглавляемому им Российскому фонду прямых инвестиций за содействием в урегулировании расчетных операций в рамках нефтяного соглашения.

Он добавил, что структура будет обеспечивать своевременное поступление всех платежей адресатам.

Есть так много слоев санкций, наложенных друг на друга, что все запутались; сейчас трудно понять, как найти выход из этой ситуации. В настоящее время ведутся мозговые штурмы по поводу того, как снять эти санкции – именно над этим Соединенные Штаты сейчас работают,

– отметил представитель Москвы.

Соглашение по дизельному топливу и позиция Украины

Соглашение о российском дизельном топливе, что Трамп объявил неделю назад, призвано снизить стоимость топлива на американском и мировом рынках перед выборами в Конгресс США.

Для ее реализации Вашингтону пришлось пойти на отмену ряда ранее введенных ограничений в отношении нефтяного сектора России.

Решение по поводу топлива резко раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в этом месяце украинские силы нанесли удары по дата-центрам российских компаний "Яндекс" и "Сбербанк", назвав это прямым ответом на российские атаки против украинской инфраструктуры.

Кстати, из-за массовых сбоев в системе, В России отменяют ряд судебных заседаний.