Сикорский заявил, что Россия прикрывается эскалацией на Ближнем Востоке для атак на Украину

Россия использует обострение конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке как отвлекающий маневр для нападений на Украину.

Соответствующее заявление в понедельник, 23 июня, сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке

Польский министр Радослав Сикорский во время общения с журналистами предположил, что Россия использует эскалацию ситуации на Ближнем Востоке как прикрытие для усиления своих атак на Украину.

По его словам, все больше стран ЕС сейчас продвигаются в своих планах по эвакуации граждан из Израиля и более широкого региона. Польша только что завершила свой третий эвакуационный рейс, забрали 300 человек.

По соглашению об ассоциации между ЕС и Израилем, он говорит, что это еще не обсуждалось, но, возможно, будет позже,

– пишет издание.

К слову, ночью россияне запустили по Украине в общей сложности 368 дронов и ракет, из которых ПВО смогла сбить большинство. Воздушное нападение было нацелено на Киев и область, где обломки БпЛА падали на 25 локациях.