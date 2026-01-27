Времени мало: генерал Бундесвера готовит Германию к нападению России через 2 – 3 года

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет. По его мнению, Германия будет в эпицентре событий.

Об этом Функе заявил в интервью газете Times.

Что сказал генерал Бундесвера о нападении России на Германию?

Функе рассказал журналистам, что, по его мнению, при худшем сценарии возможной атаки России на НАТО, одной из главных проблем станет логистика.

По словам генерала, речь идет о том, что десятки тысяч солдат союзников нужно переправить на передовую в то время, как главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказываться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак и, возможно, ракетных ударов большой дальности.

Кроме того, потенциальной проблемой может оказаться огромное количество раненых, которая переполнит больницы Германии в масштабах, соответствующих "самым мрачным дням" пандемии коронавируса.

Бундесвер имеет пять собственных больниц с вместимостью в 1800 коек, которые быстро будут перегружены. Именно поэтому Командование поддержки вооруженных сил Германии и федеральное министерство здравоохранения разделили сеть гражданских больниц на четыре секции, которые можно зарезервировать для раненых в кризисной ситуации.

В то время, как в Афганистане я имел, к сожалению, большое, но управляемое количество раненых, теперь мне приходится планировать возможность получения тысячи раненых в день. Чем внимательнее на это смотришь, тем сложнее это становится и тем труднее это представить,

– отметил Функе.

Он добавил, что важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно плавнее, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, будет возможность использовать другие.

Кроме этого, командование Функе, которое создали в результате масштабной реорганизации немецких вооруженных сил в прошлом году, сейчас разрабатывает современную версию сложной системы времен Холодной войны для изъятия грузовиков, вагонов, продовольствия и личного состава в колоссальных масштабах.

Также генерал инициировал "резервные" соглашения с национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn, согласно которым он должен поставлять поезда для перевозки военной техники за три дня после уведомления.

Однако еще одной сложностью является немецкая правовая система. Определенные военные меры могут быть задействованы только при условии, что две трети депутатов проголосуют за объявление "состояния напряженности" или "состояния национальной обороны", что является далеко не простым для парламента, где более трети мест занимают радикальные левые и дружественные России ультраправые.

Аналитики предупреждают, что стране может понадобиться слишком много времени, чтобы выйти из мирного режима в условиях быстротечного кризиса. Генерал Бундесвера добавил, что жесткое разделение между миром и войной является устаревшим наследием XX века, со времен, когда гибридная война не достигла того уровня, что наблюдается сегодня.

Как НАТО готовится к войне с Россией?