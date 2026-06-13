Россия хочет разместить ядерную боеголовку в космосе, – немецкий генерал

Нельзя исключать, что Россия разрабатывает технологию размещения ядерной боеголовки в космосе. Такой шаг может парализовать спутниковые службы и сделать части орбиты непригодными для использования на протяжении десятилетий.

Об этом заявил главнокомандующий военно-космическими силами Германии генерал-майор Михаэль Траут, пишет Politico.

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Что в Германии говорят о возможной эскалации в космосе?

Траут отметил, что "на самом верху эскалации" существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите.

На вопрос, считает ли он это реалистичным, Траут ответил, что не может этого исключать.

Ядерный взрыв в космосе не будет выглядеть как обычный удар по Земле. Но его последствия могут быть разрушительными для современных обществ и военных, которые полагаются на спутники для связи, навигации, банковского дела, транспорта, прогнозирования погоды и военных целей.

Если нечто подобное Starfish Prime (высотные ядерные испытания США 1962 года – 24 Канал) произойдет сегодня, до трети всех спутников на низкой околоземной орбите может перестать функционировать в течение следующих недель и месяцев,

– передает слова генерала издание.

Траут предупредил, что это усугубит проблему космического мусора и увеличит риск каскадных столкновений – так называемый эффект Кесслера.

"Возможно даже, что определенные орбитальные высоты больше не будут пригодны для использования в течение десятилетий", – отметил он.

Сама же Германия стремится превратить космос в центральный столп своей оборонной политики. Новая стратегия космической безопасности Германии предусматривает, что Бундесвер должен быть способен не только защищать доступ Германии и ее союзников к космосу, но и ограничивать возможности противника использовать его.

Германия приобретет некинетические системы, включая глушилки и лазеры, а также инспекционные спутники и, в долгосрочной перспективе, космические самолеты для защиты немецких спутников, инспектирования систем противника и потенциальных действий против них.

Траут отметил, что угрозы в космосе значительно развились за последние годы: от подавления GPS и лазеров до физических атак на спутники.

К слову, недавно стало известно, что европейские ученые зафиксировали необычную активность в околоземном пространстве, которая напрямую влияет на работу миллионов устройств на Земле.

Короткие, но мощные всплески радиопомех отключают спутниковую навигацию на огромных территориях, создавая новые вызовы для авиации и морского транспорта. Предполагают, что к этому причастна Россия.