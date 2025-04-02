Еще до 2030 года: в ЕС спрогнозировали, когда Россия нападет на страны НАТО
- Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Россия может напасть на страны ЕС до 2030 года. Поэтому страны ЕС разработали оборонный план под названием "Белая книга по вопросам европейской обороны".
- Кубилюс отметил, что Россия производит больше оружия, чем все страны НАТО за год, и может использовать свою военную мощь.
Россия может напасть на одну из стран Евросоюза в течение пяти лет. В Брюсселе уже разработали план обороны от российской агрессии.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, презентуя "Белую книгу по вопросам европейской обороны" в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.
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Когда Россия может напасть на НАТО
По словам Кубилюса, уже пришло время, чтобы Европа начала реагировать на атаки России. Сейчас мишенью является не только Украина – Москва усиливает дезинформацию, гибридные атаки и миграционное давление на страны Евросоюза. Кубилюс предупреждает, что в случае отсутствия действий, Россия будет использовать военную силу.
Россия массово производит оружие. Мы должны всегда помнить, что за три месяца Россия производит больше оружия, чем все страны-члены НАТО за год. И вскоре у Путина может возникнуть соблазн использовать эту военную мощь. По данным разведывательных служб, Россия готовится бросить вызов статье 5 НАТО еще до 2030 года,
– сказал еврокомиссар.
Он добавил, что "за 5 лет или меньше Россия может быть готова и способна напасть на одну или несколько стран Европейского Союза". Именно поэтому в Брюсселе разработали оборонный план под названием "Белая книга по вопросам европейской обороны".
К слову, разведка Германии считает, что Россия может готовиться к масштабной войне против НАТО до 2030 года и воспринимает отношения с Западом как "системный конфликт". Первым под ударом может оказаться прибалтийский регион.