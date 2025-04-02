Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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В НАТО переосмысливают свои отношения с Россией

Учитывая меняющуюся среду и возможные угрозы безопасности, страны НАТО хотели обсудить отношения с Россией и стратегический подход к стране.

В частности, такие отношения впервые после начала полномасштабного вторжения России могли измениться в этом году на саммите в Гааге.

Однако некоторые источники сообщают, что сейчас, когда США работают над мирным урегулированием с Россией и Украиной, все дискуссии о переосмыслении отношений НАТО и России "приостановлены".

Сейчас в НАТО не понимают намерения Соединенных Штатов в отношениях с Россией. Союзники США в Альянсе также обеспокоены политическими решениями президента Трампа, в частности тем, что он несколько сблизился с Россией. Между некоторыми членами до сих пор Альянса "продолжаются дискуссии относительно гаагского саммита". Страны единодушно считают, что Россия остается наиболее значительной угрозой безопасности НАТО.

Что касается Украины, все члены Альянса согласны с тем, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого урегулирования,

– сказал изданию анонимный представитель США.

В НАТО признают, что Основополагающий акт НАТО – Россия об отношениях между НАТО и России уже не актуален. Как и пять принципов по сотрудничеству с Россией. Теперь стороны должны решить, или признать этот документ недействительным в одностороннем порядке, или подождать возможного двустороннего соглашения.

Основополагающий акт НАТО – Россия подписали 27 мая 1997 года лидеры стран НАТО и президент России Борис Ельцин. В нем были определены пути стабильного и долгосрочного партнерства Альянса и страны. Стороны выразили желание "совместно строить длительный и всесторонний мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности". В 2014 году после аннексии Россией Крыма в НАТО впервые прозвучали призывы разорвать договор. А 25 февраля 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что акт больше не может работать, ведь Россия систематически его нарушает.