Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

К теме Путину не долго радоваться: в отношениях Трампа и Европы произойдут изменения, – The Telegraph

Как в НАТО видят решения и политику Трампа

Союзники по НАТО пытаются втянуть президента Дональда Трампа в работу Альянса, увеличивая оборонные расходы. Однако западные дипломаты опасаются, что даже если НАТО удастся сохранить, оно может потерять свою силу.

Направление очевидно: меньше США в Альянсе. Наша задача – максимально удержать их присутствие,

– отметил дипломат НАТО в комментарии AFP.

Официальные представители США уверяют, что Вашингтон остается преданным НАТО. В то же время они намекают на возможность вывода войск из Европы и переориентацию на другие угрозы. А контакты Трампа с Россией только усиливают опасения, что он может склониться на сторону Москвы.

"Оптимизма становится все меньше и меньше. США пока не приняли никаких решений, но каждый день, кажется, подтачивает основы Альянса", – сказал AFP другой дипломат НАТО.

К слову, ранее журналисты Newsweek писали, что Дональд Трамп может ослабить НАТО, даже не выводя Америку из него. Он может сократить военное присутствие США в Европе и прекратить участие в учениях НАТО.