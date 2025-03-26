Немецкий политолог и аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 Канала заметил, что это заявление Дональда Трампа является не лучшей рекламой для американского оружия. Если партнеры получат не полную версию, а лишь урезанную и неполную версию того, что они планируют приобрести, это может негативно сказаться на репутации и доверии к американской технике.

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О чем может свидетельствовать заявление Трампа

"Но это действительно тревожный сигнал: он, вероятно, отражает нынешние конфликты внутри НАТО – между США, с одной стороны, и Канадой и Данией, которые также являются членами Альянса, с другой. Возможно, вся эта риторика о возможном присоединении Канады и Гренландии к США оказывается гораздо более серьезной, чем можно было бы предположить", – сказал Андреас Умланд.

Он добавил, что если это действительно станет основным направлением внешней политики администрации Трампа, тогда становится очевидным, почему Вашингтон может быть не заинтересован в продаже своим союзникам оружия в его полной комплектации. Однако это также создает серьезную проблему для американских компаний, которые занимаются производством этого оружия, ведь они, безусловно, заинтересованы в его продаже.

Интересно! Дональд Трамп рассказал, что экспериментальная версия самолета F – 47 проходила секретные испытания в течение 5 лет. Истребитель будет беспрецедентным по своей скорости и маневренности. Аналогов в мире он не имеет.

Страны, которые не получат полную версию вооружения, просто откажутся от его покупки, что может привести к значительным финансовым потерям.