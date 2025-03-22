Белый дом, если захочет ослабить НАТО, имеет для этого много вариантов. Достаточно лишь подорвать доверие, которое является основой существования Альянса, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Как Трамп может разрушить НАТО, не выходя из него

У Трампа есть несколько возможностей фактического раскола Альянса без формального выхода из него.

По словам Дэвида Блегдена, доцента международной безопасности и стратегии в Университете Эксетера, достаточно было бы намека от администрации Трампа, что США не выполнят своих обязательств по 5-й статье, и значительная часть доверия к НАТО была бы "фактически мертва".

Справка: Статья 5 является основой НАТО. Она предусматривает, что страны-члены Альянса обязаны прийти на помощь любому союзнику, который подвергнется вооруженному нападению, в той форме, которую они сочтут необходимой.

Все, что нужно, – это чтобы страны НАТО усомнились в обязательствах Америки по статье 5, и чтобы противники Альянса также поставили это под вопрос, объяснил Блегден.

Уже сейчас у союзников зарождается сомнение, действительно ли США придут им на помощь в случае нападения.

Это сомнение подогревает и сам Трампа своими заявлениями. Он неоднократно говорил, что США не будут защищать государства-члены, которые, по его мнению, "не платят свою справедливую долю" на оборону.

С военной точки зрения Трамп мог бы сократить значительное военное присутствие США в Европе. Американский политик мог бы реализовать стратегию, предложенную консервативным ученым Сумантрой Майтрой, по созданию "спящего НАТО", при которой американские солдаты и техника выводятся из Европы, но континент сохраняет ядерный зонтик США и военно-морское присутствие.

США также могут прекратить участие в учениях НАТО, что уменьшит интеграцию американских войск в совместные планы реагирования на кризисы в Европе. В прошлом месяце НАТО провело крупнейшие военные учения года, в которых не участвовали американские военные.

США являются частью пятисторонней сети обмена разведданными "Пять глаз", в которую также входят Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Три из этих стран являются членами НАТО, и уже сейчас наблюдается беспокойство среди бывших и действующих сотрудников разведывательных структур "Пяти глаз" относительно того, как Трамп может поставить под угрозу союз.

Американские чиновники могут прекратить участие в определенных заседаниях НАТО, особенно тех, которые касаются распределения военных сил или поддержки Европы в случае конфликта, добавил Мелвин. Это станет мощным сигналом для членов НАТО о том, что США не собираются защищать Европу в случае войны.