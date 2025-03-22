Білий дім, якщо захоче послабити НАТО, має для цього багато варіантів. Достатньо лише підірвати довіру, яка є основою існування Альянсу, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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Як Трамп може зруйнувати НАТО, не виходячи з нього

У Трампа є кілька можливостей фактичного розколу Альянсу без формального виходу з нього.

За словами Девіда Блегдена, доцента міжнародної безпеки та стратегії в Університеті Ексетера, достатньо було б натяку від адміністрації Трампа, що США не виконають своїх зобов’язань за 5-ою статтею, і значна частина довіри до НАТО була б "фактично мертва".

Довідка: Стаття 5 є основою НАТО. Вона передбачає, що країни-члени Альянсу зобов'язані прийти на допомогу будь-якому союзнику, який зазнає збройного нападу, у тій формі, яку вони вважатимуть за необхідну.

Все, що потрібно, – це щоб країни НАТО засумнівалися у зобов'язаннях Америки за статтею 5, і щоб супротивники Альянсу також поставили це під питання, пояснив Блегден.

Вже зараз у союзників зароджується сумнів, чи справді США прийдуть їм на допомогу у разі нападу.

Цей сумнів підігріває і сам Трампа своїми заявами. Він неодноразово казав, що США не будуть захищати держави-члени, які, на його думку, "не платять свою справедливу частку" на оборону.

З військової точки зору Трамп міг би скоротити значну військову присутність США в Європі. Американський політик міг би реалізувати стратегію, запропоновану консервативним науковцем Сумантрою Майтрою, щодо створення "сплячого НАТО", за якої американські солдати та техніка виводяться з Європи, але континент зберігає ядерну парасольку США та військово-морську присутність.

США також можуть припинити участь у навчаннях НАТО, що зменшить інтеграцію американських військ у спільні плани реагування на кризи в Європі. Минулого місяця НАТО провело найбільші військові навчання року, в яких не брали участі американські військові.

США є частиною п'ятисторонньої мережі обміну розвідданими "П'ять очей", до якої також входять Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Три з цих країн є членами НАТО, і вже зараз спостерігається занепокоєння серед колишніх і чинних співробітників розвідувальних структур "П'яти очей" щодо того, як Трамп може поставити під загрозу союз.

Американські чиновники можуть припинити участь у певних засіданнях НАТО, особливо тих, які стосуються розподілу військових сил або підтримки Європи у разі конфлікту, додав Мелвін. Це стане потужним сигналом для членів НАТО про те, що США не збираються захищати Європу в разі війни.