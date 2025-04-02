Про це пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.
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У НАТО переосмислюють свої відносини з Росією
Враховуючи мінливе середовище та можливі загрози безпеці, країни НАТО хотіли обговорити відносини з Росією та стратегічний підхід до країни.
Зокрема, такі відносини вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії могли змінитися цьогоріч на саміті в Гаазі.
Однак деякі джерела повідомляють, що зараз, коли США працюють над мирним врегулюванням з Росією та Україною, всі дискусії про переосмислення відносин НАТО і Росії "призупинені".
Наразі в НАТО не розуміють наміри Сполучених Штатів у відносинах з Росією. Союзники США в Альянсі також стурбовані політичними рішеннями президента Трампа, зокрема тим, що він дещо зблизився з Росією. Між деякими членами досі Альянсу "тривають дискусії щодо гаазького саміту". Країни одностайно вважають, що Росія залишається найбільш значною загрозою безпеці НАТО.
Що стосується України, всі члени Альянсу згодні з тим, що смерть і руйнування повинні припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого врегулювання,
– сказав виданню анонімний представник США.
У НАТО визнають, що Основоположний акт НАТО – Росія про відносини між НАТО і Росії вже не актуальний. Як і п'ять принципів щодо співпраці з Росією. Тепер сторони мають вирішити, чи визнати цей документ недійсним в односторонньому порядку, чи почекати на можливу двосторонню угоду.