В случае необходимости НАТО будет атаковать российские воздушные цели, – Рютте
- Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты и беспилотники, если они нарушат воздушное пространство Альянса.
- Рютте поддержал заявления Дональда Трампа о необходимости таких действий, отметив, что военные НАТО обучены оценивать угрозы и определять соответствующие действия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса имеют право сбивать российские беспилотники и самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. По его словам, такие действия возможны в случае необходимости.
Как Рютте реагирует на действия России?
Марк Рютте поддержал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские беспилотники и самолеты в случаях нарушения воздушного пространства.
По словам генсека НАТО, военные Альянса обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопроводить российские самолеты за пределы территории союзников или же прибегнуть к дальнейшим действиям.
Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно ответа на российские провокации. В частности, Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, тогда как Дональд Трамп заявил о готовности к более жесткой позиции, которую поддерживают Польша и страны Балтии.
К каким провокациям прибегает Россия?
В ночь на 10 сентября значительное количество российских БПЛА нарушило воздушное пространство Польши. В ответ страна подняла авиацию и временно закрывала некоторые аэропорты. Военные провели операцию по нейтрализации дронов, впервые сбив цели над страной.
На этом провокации не закончились: 19 сентября российские истребители залетели в воздушное пространство Эстонии. Самолеты прошли над Финским заливом и находились там 12 минут. Войска НАТО пытались перехватить самолеты, однако россияне не реагировали.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что НАТО достаточно было сбить всего один самолет, чтобы отбить охоту к провокациям. Это сработало в 2015 году, когда Турция сбила один из российских Су-24, который залетел на ее территорию.