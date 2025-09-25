Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса имеют право сбивать российские беспилотники и самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. По его словам, такие действия возможны в случае необходимости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Проверка или психологическое давление: как провокации России против Европы связаны с Украиной

Как Рютте реагирует на действия России?

Марк Рютте поддержал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские беспилотники и самолеты в случаях нарушения воздушного пространства.

Если это необходимо. Поэтому я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо,

– сказал Рютте в интервью.

По словам генсека НАТО, военные Альянса обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопроводить российские самолеты за пределы территории союзников или же прибегнуть к дальнейшим действиям.

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно ответа на российские провокации. В частности, Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, тогда как Дональд Трамп заявил о готовности к более жесткой позиции, которую поддерживают Польша и страны Балтии.

К каким провокациям прибегает Россия?