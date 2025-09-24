Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также НАТО готово "напугать" Россию, чтобы остановить провокации: будут ли сбивать самолеты

Как НАТО реагирует на действия России?

Вечером во вторник, 23 сентября, Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, тогда как президент США Дональд Трамп почти одновременно заявил о готовности к более жесткой позиции, которую поддерживают Польша и страны Балтии.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил сбивать воздушные цели и отметил, что "никаких дискуссий" относительно такой политики быть не может.

Этот спор свидетельствует об опасных разногласиях в Альянсе, тогда как Владимир Путин испытывает его устойчивость. Серия инцидентов, когда российские самолеты пересекали воздушное пространство союзников НАТО, вызвала беспокойство на восточном фланге и за его пределами,

– говорится в материале Bloomberg.

На этой неделе Эстония созвала экстренные заседания в НАТО и Совете Безопасности ООН после того, как три российских истребителя 12 минут находились в ее воздушном пространстве над Финским заливом. Инцидент произошел всего через несколько недель после нарушения воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками.

В совокупности эти случаи усиливают давление на Североатлантический альянс, который вынужден сформулировать убедительный ответ. По словам аналитиков, без четкого плана действий Альянсу будет сложно сохранить авторитет сдерживающей силы.

Германия же, в отличие от партнеров, призывает к осторожности.

Министр обороны страны Борис Писториус предупредил, что союзники НАТО рискуют "попасть в ловушку эскалации", которую создал Путин, если начнут обстреливать российские самолеты.

Безрассудные требования сбивать все в небе или демонстрировать силу сейчас помогут меньше всего,

– заявил он на пресс-конференции в Берлине.

В то же время другие союзники требуют более решительных действий, чтобы послать Кремлю четкий сигнал. Президент Латвии Егилс Левитс недавно призвал НАТО к "демонстрации силы" в ответ на действия России.

Между тем позиция США остается неопределенной. Дональд Трамп отказался объяснить, поддержит ли Белый дом НАТО, если Альянс вступит в столкновение с российскими самолетами над своим воздушным пространством. Он заявил, что это "зависит от обстоятельств".

Россия прибегает к провокациям и нарушает воздушное пространство