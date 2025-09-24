Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як НАТО реагує на дії Росії?

Ввечері у вівторок, 23 вересня, Німеччина попередила про ризики збиття російських літаків, тоді як президент США Дональд Трамп майже одночасно заявив про готовність до більш жорсткої позиції, яку підтримують Польща та країни Балтії.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пригрозив збивати повітряні цілі та наголосив, що "жодних дискусій" щодо такої політики бути не може.

Ця суперечка свідчить про небезпечні розбіжності в Альянсі, тоді як Володимир Путін випробовує його стійкість. Серія інцидентів, коли російські літаки перетинали повітряний простір союзників НАТО, викликала занепокоєння на східному фланзі та за його межами,

Цього тижня Естонія скликала екстрені засідання у НАТО та Раді Безпеки ООН після того, як три російські винищувачі 12 хвилин перебували в її повітряному просторі над Фінською затокою. Інцидент стався лише за кілька тижнів після порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками.

У сукупності ці випадки посилюють тиск на Північноатлантичний альянс, який змушений сформулювати переконливу відповідь. За словами аналітиків, без чіткого плану дій Альянсу буде складно зберегти авторитет стримувальної сили.

Німеччина ж, на відміну від партнерів, закликає до обережності.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус попередив, що союзники НАТО ризикують "потрапити у пастку ескалації", яку створив Путін, якщо почнуть обстрілювати російські літаки.

Нерозважливі вимоги збивати все в небі чи демонструвати силу зараз допоможуть найменше,

– заявив він на пресконференції у Берліні.

Водночас інші союзники вимагають більш рішучих дій, аби надіслати Кремлю чіткий сигнал. Президент Латвії Егілс Левітс нещодавно закликав НАТО до "демонстрації сили" у відповідь на дії Росії.

Тим часом позиція США залишається невизначеною. Дональд Трамп відмовився пояснити, чи підтримає Білий дім НАТО, якщо Альянс вступить у зіткнення з російськими літаками над своїм повітряним простором. Він заявив, що це "залежить від обставин".

Росія вдається до провокацій та порушує повітряний простір