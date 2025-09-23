Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генсека Марка Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі.
Як НАТО реагує на російські літаки у своєму повітряному просторі?
Так, у Марка Рютте запитали, чи готове НАТО жорсткіше відповідати на порушення свого повітряного простору.
Ми подбаємо, щоб завжди могли захищатися і стримувати, коли потрібно. Ми оборонний альянс, але ми не наївні. Ми бачимо, що відбувається, і чи це навмисно, чи ні. Якщо не навмисно, то це явна некомпетентність,
– наголосив генсек НАТО.
Водночас Альянс продовжує навчання, аби бути готовими до будь-яких загроз. Рютте нагадав, що поруч перебуває найбільший авіаносець у світі – американський USS Gerald R Ford.
Стосовно збиття російських літаків, то рішення ухвалюватимуть залежно від можливої загрози на відповідну хвилину.
Рішення ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури,
– заявив Рютте.
Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії у п'ятницю, 19 вересня. Винищувачі перебували на території іншої країни протягом 12 хвилин. На попередження російські пілоти ніяк не реагували, а покинули Естонію лише коли в небо підняли винищувачі НАТО.
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу зауважив, що НАТО достатньо було збити всього один літак, аби відбити охоту до провокацій. Це спрацювало у 2015 році, коли Туреччина збила один з російських Су-24, який залетів на її територію. На думку Чижова, це покаже всю серйозність НАТО.
Сама ж Росія відкидає звинувачення у порушенні повітряного простору. Пєсков назвав їх "пустими та безпідставними".