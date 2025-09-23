Норвегия осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами на прошлой неделе. В своем заявлении страна отметила, что на ее территории только в этом году фиксировали три таких случая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Когда самолеты России залетали в Норвегию?

Норвегия указала, что Россия нарушила воздушное пространство Норвегии трижды в течение весны и лета этого года. Дважды – над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий – над безлюдной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле

Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Тем не менее, это инциденты, которые мы рассматриваем очень серьезно,

– сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В нарушении воздушного пространства Норвегии участвовали российские истребители СУ-24, СУ-33 и самолетов L410 Turbolet. Длились инциденты от одной до четырех минут. Премьер Норвегии отметил, что они не могут установить, были они преднамеренными, или случились из-за навигационных ошибок.

По словам Йонаса Гара Стере, независимо от причин, для Норвегии это неприемлемо. Он отметил, что это дали понять России.

Как самолеты России залетели в Эстонию?