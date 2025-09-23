Норвегия заявила, что Россия трижды нарушила ее воздушное пространство в этом году
- Норвегия сообщила, что Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в этом году, в частности над морем и сухопутной границей.
- В нарушениях участвовали российские самолеты, а инциденты продолжались от одной до четырех минут.
Норвегия осудила нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами на прошлой неделе. В своем заявлении страна отметила, что на ее территории только в этом году фиксировали три таких случая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Россия угрожает Финляндии, как Украине в 2022: сможет ли Кремль открыть второй фронт на севере
Когда самолеты России залетали в Норвегию?
Норвегия указала, что Россия нарушила воздушное пространство Норвегии трижды в течение весны и лета этого года. Дважды – над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий – над безлюдной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле
Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Тем не менее, это инциденты, которые мы рассматриваем очень серьезно,
– сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
В нарушении воздушного пространства Норвегии участвовали российские истребители СУ-24, СУ-33 и самолетов L410 Turbolet. Длились инциденты от одной до четырех минут. Премьер Норвегии отметил, что они не могут установить, были они преднамеренными, или случились из-за навигационных ошибок.
По словам Йонаса Гара Стере, независимо от причин, для Норвегии это неприемлемо. Он отметил, что это дали понять России.
Как самолеты России залетели в Эстонию?
Российские истребители залетели в воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября. Самолеты прошли над Финским заливом и находились там 12 минут. Российским пилотам направили предупреждение, однако те никак не отреагировали. Самолеты покинули Эстонию только после того, как в небо подняли истребители НАТО
Как отметил Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала, достаточно было сбить всего один самолет, чтобы Путин понял. Он вспомнил, как Турция ликвидировала российский Су-24, который нарушил ее воздушное пространство в ноябре 2015 года. Если бы это сделали сейчас, Москва долго не прибегла бы к таким провокациям.
В ответ на провокацию Эстония созвала экстренное заседание Совбеза ООН и активировала 4 статью НАТО.
В Альянсе заявили, что Россия несет полную ответственность за эскалацию и нарушение воздушного пространства НАТО. Там пообещали решительную реакцию.