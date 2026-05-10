Путин никогда не станет союзником США: Ходжес разнес идею Трампа об "отрыве" России от Китая

Идея Дональда Трампа "оттянуть" Россию от Китая даже ценой уступок по Украине нереалистична. Москва не изменится, пока не потерпит серьезное поражение, а стратегическая инициатива постепенно переходит к Киеву.

Для обеспечения безопасности страны необходима сильная армия, собственная оборонная промышленность и эффективная система мобилизации. Об этом в комментарии 24 Канала заявил генерал Бен Ходжес, отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе.

Почему Россия не станет союзником США?

Эксперт отметил, что Россия имеет одну ключевую цель – разрушить НАТО и поссорить США с Европой.

"Россия не станет надежным партнером или союзником Соединенных Штатов. У нее есть одна ключевая цель – разрушить НАТО и поссорить США с Европой. И, откровенно говоря, Дональд Трамп в этом ей помогает", – отметил Ходжес.

Он добавил, что Китай не воспринимает Россию как равного союзника, а рассматривает ее прежде всего как источник энергоресурсов и сырья.

Я не верю в идею, что Россию можно "оторвать" от Китая. Она не изменится, пока не потерпит серьезное поражение и не падет нынешний режим. Только тогда появится шанс на другую Россию,

– говорит генерал.

В противном случае, кто бы ни пришел после Путина, он, скорее всего, продолжит ту же политику – в частности агрессию против Эстонии, Латвии, Литвы и войну против Украины.

Так как действовать Украине?

Эксперт подчеркнул, что за последние месяцы Украина достигла значительных успехов на фронте и в дипломатических процессах.

Очевидно, что стратегическая инициатива постепенно переходит на сторону Украины, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не означает, что Россия прекратит убивать мирных украинцев, но общий баланс меняется, и все больше людей в мире понимают: Россия не способна победить Украину,

– объяснил Ходжес.

Он считает, что путь к победе лежит через экономическое и стратегическое ослабление России, в частности путем ограничения ее экспорта нефти и газа.

Эксперт отметил, что членство Украины в НАТО пока не является реалистичным, а страна должна укреплять собственную оборону.

"Других гарантий не существует. Это означает – сильная и боеспособная армия, эффективная система мобилизации, подобная финской или израильской, чтобы быстро разворачивать силы в случае необходимости. Это также означает мощную собственную оборонную промышленность, способную обеспечить страну необходимым вооружением без критической зависимости от внешних поставщиков", – подчеркнул он.

Разведывательные службы остаются ключевым элементом безопасности для отслеживания военных преступников и привлечения их к ответственности. Кроме того, важным фактором является участие общества в поддержке государства и сохранении патриотического духа после войны.

Как Путин "кормит" Трампа сказками и почему тот ему верит?

По данным The New York Times, Кремль активно пытается убедить мир в неизбежной победе России и требует передачи Донбасса. В то же время реальные данные с фронта свидетельствуют о значительном замедлении наступления.

Российская армия фактически перешла к позиционной войне. Темпы наступления настолько низкие, что при нынешних условиях России понадобилось бы более 30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс.

Фактическое состояние на фронте включает потерю территорий, отсутствие масштабных прорывов и технологическую адаптацию украинских войск, активно применяющих дроны и системы противодействия. Массированные наступления бронетехникой почти исчезли, а российские войска вынуждены действовать малыми пехотными группами в так называемой "серой зоне".

Аналитики отмечают, что Дональд Трамп часто полагается на личные источники информации и предпочтения Кремля. Его восприятие реальности формирует сочетание дипломатических сигналов и желание видеть Россию как "сильного игрока", что якобы контролирует ситуацию.

По словам политолога Игоря Чаленко, это создает иллюзию, что Москва имеет преимущество на поле боя, хотя на самом деле она сталкивается с огромными человеческими потерями и внутренними проблемами. Сотни тысяч военных погибли или были ранены, а мобилизация новых ресурсов значительно затруднена экономическим давлением и снижением боевого духа.

Для Кремля захват Донбасса остается ключевой целью с военной, экономической и политической точки зрения. Контроль над регионом обеспечивает возможность давить на Киев в переговорах, а также влиять на логистику украинских войск.