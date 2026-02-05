Готовит условия для отклонения любого мирного соглашения: ISW раскрыл, о чем свидетельствуют заявления России

Российское военно-политическое руководство продолжает выдвигать максималистские требования, стремясь к капитуляции Украины. Накануне российские чиновники и пропагандисты в очередной раз подтвердили преданность Москвы своим военным целям.

В то же время Кремль продолжает отвергать идею гарантий безопасности для Украины, в частности, размещения иностранного контингента в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Какие цели России?

По оценкам аналитиков ISW, российские чиновники и в дальнейшем выдвигают жесткие условия, формируя информационную почву для отказа от любых мирных договоренностей, которые не будут отвечать ранее занятой Москвой позиции.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз заявила, что возможное размещение западных военных в послевоенной Украине, в частности в рамках так называемой "Коалиции желающих", Москва считает абсолютно неприемлемым.

В России утверждают, что такое присутствие будет представлять угрозу ее безопасности, и предупреждают: эти силы могут рассматриваться как законные военные цели, и говорят, что завершение войны возможно только с учетом "коренных причин" войны.

Отмечается, что этим термином в Москве фактически обозначают свои ключевые требования, среди которых отступление НАТО к границам 1997 года, ослабление украинской армии и политические изменения в Украине в пользу пророссийского.

Какие заявления свидетельствуют о намерениях Москвы?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит войну в Украине до тех пор, пока украинское правительство "не примет соответствующих решений", чем подтвердила намерение продолжать войну, пока Киев не примет требования Москвы.

В то же время бывший нардеп и предатель Виктор Медведчук, близкий личный союзник диктатора Владимира Путина, заявил накануне, что заявления о размещении западных войск в Украине заводят переговоры в "тупик".

По его словам, Россия "никогда не позволит" разместить силы в Украине. в свою очередь депутаты Госдумы также подтвердили явное неприятие Кремлем послевоенных гарантий безопасности для Украины, которые предлагали союзники.

Каковы текущие результаты переговоров?