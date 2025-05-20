Россия разработала два сценария давления: в чем больше всего ошибся Трамп

Трамп поставил в фокус своего внимания цель быстро закончить войну. Многие люди поверили, что ему это удастся. После инаугурации он начал активно продвигать тему, что войну надо завершать в один миг, несмотря на условия для этого.

Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, добавив, что американскому лидеру важен мир любой ценой, а это неплохо умещается во взгляды России.

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Россия подыгрывает Трампу, чтобы не выйти из игры

Трамп начал свою вторую каденцию с критики Украины и Европы. Тем самым еще больше заверил россиян в том, что их сценарий – рабочий и может принести результат.

"Россия начала разрабатывать стратегию, которая состоит из двух направлений. Первый – благодаря сближению с Трампом и его администрацией принудить Украину к политической капитуляции, подписанию согласия на то, чтобы отдать свои области, сократить армию. Второй сценарий заключается в давлении на США, чтобы они не передавали Украине оружие", – озвучил Бронжуков.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" напомнил, что уже неоднократно звучало, что условием перемирия со стороны России может быть остановка передачи ВСУ вооружения. Это может предоставить стране-агрессору дополнительные возможности решить свои вопросы на поле боя. Когда у украинцев не будет танков, снарядов, тогда "вторая армия мира" где-то начнет двигаться.

"В сегодняшний момент Трамп почему-то сам решил, что россияне готовы идти на определенные шаги, но это не так, они наоборот только увеличивают свои амбиции. Они пытаются подыгрывать Трампу, чтобы оставаться в игре, чтобы тот хотел позвонить Путину, но при этом решать собственные задачи", – объяснил Бронжуков.

Два варианта поведения США в дальнейшем

Сейчас, по словам Бронжукова, сложилась такая ситуация: есть две стороны, у обеих есть достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Сейчас возникает вопрос к США, благодаря чему американцы хотят прекратить ее: или будут дальше давить на Украину и идти по российскому сценарию, или поймут предыдущие ошибки и то, что стратегически для них важнее и начнут давить на агрессора – Россию.

Поэтому любой звонок или встреча между Трампом и Путиным сейчас с вероятностью в 99% не сможет быстро остановить войну,

– считает Бронжуков.

Он пояснил, что цели России не выполнены, ресурсов на проведение боевых действий у нее хватает. Кроме того, западные союзники не создали достаточного количества условий для того, чтобы эта война для Путина была настолько дорогой, чтобы он не мог покрывать расходы на нее. Как подытожил Бронжуков, пока конструкции, в которой все стороны могли бы сесть за стол переговоров и подписать определенный документ – сегодня не существует.