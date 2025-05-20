Про це в етері 24 Каналу зазначив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, додавши, що американському лідеру важливий мир за будь-яку ціну, а це непогано вміщується в погляди Росії.

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Росія підігрує Трампу, аби не вийти з гри

Трамп почав свою другу каденцію з критики України та Європи. Тим самим ще більше запевнив росіян у тому, що їхній сценарій – робочий і може принести результат.

"Росія почала розробляти стратегію, яка складається з двох напрямків. Перший – завдяки зближенню з Трампом та його адміністрацією змусити Україну до політичної капітуляції, підписання згоди на те, аби віддати свої області, скоротити армію. Другий сценарій полягає у тиску на США, аби вони не передавали Україні зброю", – озвучив Бронжуков.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" нагадав, що вже неодноразово лунало, що умовою перемир'я з боку Росії може бути зупинка передачі ЗСУ озброєння. Це може надати країні-агресорці додаткові можливості розв'язати свої питання на полі бою. Коли в українців не буде танків, снарядів, тоді "друга армія світу" десь почне рухатись.

"В сьогоднішню мить Трамп чомусь сам вирішив, що росіяни готові йти на певні кроки, але це не так, вони навпаки тільки збільшують свої амбіції. Вони намагаються підігрувати Трампу, аби залишатися у грі, аби той хотів зателефонувати Путіну, але при цьому розв'язувати власні завдання", – пояснив Бронжуков.

Два варіанти поведінки США надалі

Нині, зі слів Бронжукова, склалася така ситуація: є дві сторони, в обох є достатня кількість ресурсів для того, аби продовжувати війну. Наразі постає питання до США, завдяки чому американці хочуть припинити її: або будуть далі тиснути на Україну і йти по російському сценарію, або зрозуміють попередні помилки й те, що стратегічно для них важливіше і почнуть тиснути на агресора – Росію.

Тому будь-який дзвінок чи зустріч між Трампом та Путіним нині з ймовірністю у 99% не зможе швидко зупинити війну,

– вважає Бронжуков.

Він пояснив, що цілі Росії не виконані, ресурсів на проведення бойових дій в неї вистачає. Крім того, західні союзники не створили достатньої кількості умов для того, аби ця війна для Путіна була настільки дорогою, щоб він не міг покривати витрати на неї. Як підсумував Бронжуков, наразі конструкції, в якій всі сторони могли б сісти за стіл переговорів і підписати певний документ – сьогодні не існує.